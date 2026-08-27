Lali lanzó el video de "1Amor (EN VIVO)": vestida de novia y con un guiño a Madonna

"1Amor (EN VIVO) ya es de ustedes", escribió Lali en sus redes sociales para anunciar el lanzamiento del video que captura uno de los momentos más icónicos de su gira No vayas a atender cuando el demonio llama.

"Me enamoré, taradas" es la frase que abre la canción en vivo y que se convirtió en uno de los grandes guiños de Lali con su público. El momento también quedó marcado por su aparición sobre el escenario vestida de novia, una imagen que remite directamente a una de las postales más reconocibles de Madonna y que la artista argentina llevó a su propio universo pop.

Nacida originalmente como parte de sus Spotify Singles, "1Amor" rápidamente trascendió la plataforma para convertirse en un fenómeno viral asociado a la autoafirmación y la manifestación. Durante la gira, el tema encontró una nueva dimensión y se transformó en un ritual colectivo entre Lali y sus seguidores.

El nuevo videoclip recupera esa energía y reúne imágenes de una etapa histórica para la artista, en la que consolidó su vínculo con un público multitudinario y convirtió cada presentación en una celebración de su identidad pop.

El fenómeno continuará el próximo 26 de septiembre, cuando Lali vuelva al estadio River Plate para brindar su tercer show en el Monumental y coronar un año clave en su carrera.

Mirá el nuevo videoclip de Lali "1Amor (EN VIVO)"