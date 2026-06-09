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Las Pelotas estrenó "Sin la piel", el primer adelanto de su próximo álbum de estudio

La banda presentó una nueva canción que invita a derribar las máscaras sociales y reconectar desde la honestidad. El disco completo verá la luz el próximo 11 de septiembre.

Cecilia Andrea Bello
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Las Pelotas lanzó "Sin la piel", el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, cuyo estreno está previsto para el 11 de septiembre. Con una propuesta cargada de sensibilidad y reflexión, la banda vuelve a explorar las emociones humanas a través de una letra que invita a la conexión genuina y al diálogo sincero.

Las Pelotas estrenó "Sin la piel", el primer adelanto de su próximo álbum de estudio

La canción se presenta como una mirada introspectiva sobre los vínculos y las barreras que las personas construyen para protegerse. A través de versos como "Decime si podemos ver una forma de poder hablar desde el alma, sin mentir, con el cuerpo, sin la piel", el grupo plantea la necesidad de recuperar la autenticidad en tiempos marcados por la superficialidad y las apariencias.

Según la descripción que acompaña el lanzamiento, "Sin la piel" funciona como "un tajo en el blindaje de la modernidad", utilizando la piel como metáfora de todas aquellas experiencias, emociones y cicatrices que muchas veces permanecen ocultas detrás de las máscaras sociales.

Con una identidad sonora que mantiene la esencia característica de Las Pelotas, el nuevo single propone una experiencia profunda y emotiva, donde la música y la poesía se combinan para transmitir un mensaje de vulnerabilidad, encuentro y verdad.

El lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa para la banda y anticipa el universo conceptual de su próximo trabajo discográfico. Mientras los seguidores esperan la llegada del álbum completo, "Sin la piel" ofrece una primera muestra de un repertorio que promete seguir explorando la sensibilidad y la búsqueda artística que han acompañado al grupo a lo largo de su trayectoria.

De esta manera, Las Pelotas suma un nuevo capítulo a su historia musical con una canción que invita a detenerse, escuchar y volver a conectar con lo esencial.

Mirá el nuevo lanzamiento de Las Pelotas "Sin La Piel"

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