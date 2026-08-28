Las Pelotas presenta "Cuando ves alrededor", segundo adelanto de su próximo álbum

Las Pelotas presenta "Cuando ves alrededor", el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio, que será lanzado el 10 de septiembre. Con una mirada crítica sobre la vida atravesada por las pantallas y la hiperconectividad, la banda vuelve a poner en primer plano una canción que invita a detenerse y observar lo que sucede alrededor.

"Cuando ves alrededor" parte de una pregunta sobre la forma en que los vínculos y la vida cotidiana se transformaron en tiempos de conexión permanente. La canción pone el foco en una paradoja cada vez más presente: estar conectados todo el tiempo también puede significar perder contacto con aquello que sucede frente a nosotros.

Las Pelotas presenta "Cuando ves alrededor", el segundo adelanto de su próximo álbum

Con una instrumentación sensible y sutil, Las Pelotas desarrolla una obra de carácter existencial que mantiene intacta la identidad artística de la banda y su mirada de resistencia. Al mismo tiempo, el lanzamiento funciona como una nueva puerta de entrada al universo del álbum que llegará en septiembre.

El estreno está acompañado por un videoclip en blanco y negro, realizado y dirigido por Juan Daffunchio y Macarena Echauri. La pieza audiovisual fue filmada en una estación de tren y presenta a una multitud que se mueve de manera casi automática, en contraste con la mirada de dos niños que observan la escena y encuentran espacio para el asombro.

De esta manera, el video profundiza el concepto de la canción y construye una representación visual de una sociedad atravesada por la velocidad, la rutina y la desconexión, frente a la capacidad de mirar y descubrir que todavía conservan los más pequeños.

"Cuando ves alrededor" cuenta con la producción artística de Sebastián Schachtel y Germán Daffunchio, la grabación y mezcla de Uriel Mackern en los estudios Sonorámica y Los Ángeles, y el mastering de Daniel Ovie.

El nuevo álbum de Las Pelotas será publicado el 10 de septiembre y estará disponible en formatos físico y digital.

Mirá el nuevo lanzamiento de Las Pelotas "Cuando ves alrededor"

Las Pelotas vuelve a los escenarios

La banda ya tiene dos presentaciones confirmadas en Vorterix. El show del 7 de octubre se encuentra completamente agotado, mientras que se anunció una nueva función para el 8 de octubre.