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Las Pelotas presenta su nuevo disco, "Sin la piel"

La banda lanzó su nuevo álbum de estudio, compuesto por 12 canciones que recorren distintos climas sonoros y líricos. El disco también tendrá edición física en CD y vinilo.

Cecilia Andrea Bello
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Las Pelotas presenta "Sin la piel", su nuevo disco de estudio, ya disponible en todas las plataformas digitales. El álbum reúne 12 canciones en las que la banda combina elementos de su sonido característico con nuevas búsquedas, atravesadas por el rock, la poesía y diferentes climas musicales.

El trabajo propone un recorrido por distintas temáticas y paisajes, con canciones que abordan el amor, el paso del tiempo y problemáticas contemporáneas. A lo largo del álbum también aparecen diferentes recursos sonoros, desde momentos de impronta sinfónica hasta pasajes cercanos al reggae y composiciones de espíritu más introspectivo.

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 Las Pelotas presenta su nuevo disco, "Sin la piel" 

El tracklist está integrado por "Cuando ves alrededor", "Esperar el tiempo", "Sin la piel", "Tanto más", "El tren", "Todo lo que vivimos", "La bruma de otoño", "Las cosas que son", "Quiero verte", "Los dos", "Cubriéndote" y "Es clara".

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"Sin la piel" fue grabado en Estudio Los Ángeles y Estudio Sonoramica por Uriel Mackern, quien también estuvo a cargo de la mezcla en Estudio Los Ángeles. El mastering fue realizado por Daniel Ovié, mientras que la producción artística estuvo a cargo de Sebastián Schachtel y Germán Daffunchio.

El álbum tendrá además su edición física en CD y vinilo, sumándose a su lanzamiento digital.

En cuanto a la agenda en vivo, Las Pelotas se presentará el 7 de octubre en Vorterix, con entradas agotadas, y sumará una nueva función el 8 de octubre. El 11 de octubre será parte del Festival Harlem en Santa Fe.

Luego, la banda llevará su música a España junto a Cruzando el Charco, con fechas el 14 de octubre en Razzmatazz, Barcelona; 15 de octubre en Repvblica, Valencia; 18 de octubre en Wagon, Madrid; y 21 de octubre en Paris 15, Málaga.

Más adelante, Las Pelotas compartirá escenario con La Vela Puerca el 22 de noviembre en Arena de Mar del Plata y continuará su recorrido el 5 de diciembre en San Luis.

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