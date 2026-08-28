Lauta presenta "Yo solo quería divertirme": cumbia, pop y colaboraciones imperdibles

Lauta atraviesa una etapa de gran crecimiento dentro de la escena musical. Después del enorme impacto que consiguió con "Puñaladas", el artista da un nuevo paso en su carrera con el lanzamiento de "Yo solo quería divertirme", su álbum debut.

El trabajo reúne canciones con sonidos de cumbia y pop, una propuesta fresca y bailable, y una importante lista de artistas invitados. Valentino Merlo, Reik, Manuel Turizo, Migrantes, Amigo de Artistas, Miguel Bueno, Matisse y Matías Valdez forman parte de este primer disco.

El lanzamiento llega, además, en un momento de fuerte expansión para el artista platense: ya supera los 4 millones de oyentes mensuales en Spotify y continúa llevando su música a distintos puntos de Argentina y España.

Un álbum que marca el comienzo de una nueva etapa

Con "Yo solo quería divertirme", Lauta busca mostrar las diferentes facetas de su propuesta artística a través de un repertorio que combina melodías pegadizas, ritmos bailables y una identidad propia.

El disco cuenta con 13 canciones y suma colaboraciones con artistas de distintos estilos. De esta manera, el cantante construye un álbum que mantiene una impronta fresca y juvenil y, al mismo tiempo, amplía el universo musical que viene desarrollando.

"Puñaladas", el éxito que cambió todo

Antes de presentar su primer álbum, Lauta consiguió uno de los mayores impactos de su carrera con "Puñaladas", junto a Amigo de Artistas.

La canción escaló directamente al Top 50 de Spotify y consiguió mantenerse durante meses entre los primeros puestos. Actualmente, el tema supera los 87 millones de streams en Spotify y las 57 millones de reproducciones en YouTube.

El alcance del lanzamiento permitió que la canción trascendiera rápidamente las fronteras y se transformara en uno de los grandes éxitos que acompañaron el crecimiento del artista.

El remix que sumó a Manuel Turizo y Reik

El fenómeno de "Puñaladas" tuvo una segunda parte con "Puñaladas (Remix)", una versión que reunió a Manuel Turizo, Reik y Amigo de Artistas.

La colaboración consiguió una fuerte repercusión en las plataformas digitales y llevó la canción a una audiencia todavía más amplia. El remix alcanzó 2,4 millones de reproducciones en YouTube y 63 millones en Spotify.

La respuesta del público consolidó todavía más el impacto del tema y acompañó el salto de Lauta hacia una nueva dimensión de su carrera.

Todas las canciones de "Yo solo quería divertirme"

El álbum debut está compuesto por 13 temas, entre canciones solistas y colaboraciones:

Como No Amarte Your Are Re Hermosa - Matías Valdez Obra de Arte - Migrantes Salí a Robarte Corazones Más Linda Que Ayer Cuídalo Bien - Maxi Espindola Ese Alguien Soy Yo - Miguel Bueno No Somos Perfectos - Valentino Merlo Puñaladas - Amigo de Artistas Mundo Paralelo - Matisse Arriba Morocha Trampa Puñaladas RMX - Manuel Turizo, Reik, Amigo de Artistas

El repertorio reúne diferentes matices y permite descubrir una faceta más completa de Lauta, que apuesta por una combinación de ritmos populares y canciones pensadas para conectar rápidamente con el público.

Lauta prepara una gran noche en Niceto

El lanzamiento tendrá su celebración en vivo el próximo 3 de septiembre en Niceto, donde Lauta realizará la presentación oficial de su álbum debut.

La fecha tendrá una propuesta cargada de cumbia, baile e invitados especiales. El artista recorrerá las canciones de su nuevo trabajo en una noche que promete convertirse en uno de los momentos destacados de esta nueva etapa.

Las últimas entradas disponibles se pueden conseguir a través de Venti, con todos los medios de pago, para quienes quieran ser parte del encuentro.

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El salto internacional: Madrid y Barcelona

El crecimiento de Lauta también se reflejó recientemente en España. El artista realizó allí su primera gira, con presentaciones en el Teatro Magno de Madrid y la Sala Sutton de Barcelona.

Ambos shows contaron con entradas agotadas, una señal del crecimiento que viene experimentando su propuesta fuera de Argentina.

Mientras continúa expandiendo su público, Lauta también sostiene una importante presencia en plataformas digitales, donde ya cuenta con más de 4 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Un debut que llega en el mejor momento

El lanzamiento de "Yo solo quería divertirme" encuentra a Lauta en plena expansión. El éxito de "Puñaladas", sus colaboraciones con importantes artistas y el crecimiento de su público en Argentina y España marcaron el camino hasta este primer álbum.

Ahora, el artista pone todas esas experiencias en un mismo proyecto y se prepara para llevarlas al escenario. El próximo 3 de septiembre en Niceto, tendrá su gran encuentro con el público porteño para celebrar el comienzo de una nueva etapa musical.



