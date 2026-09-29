Linkin Park presenta "Unshatter Film Soundtrack", su nuevo álbum en vivo grabado en Brasil: todos los detalles

Desde su irrupción en la escena internacional a comienzos de los 2000, Linkin Park se convirtió en una de las bandas más reconocidas de su generación, con una trayectoria marcada por canciones que trascendieron el universo del rock y llegaron a públicos de distintas partes del mundo.

A lo largo de los años, el grupo construyó una identidad propia al combinar rock, electrónica, hip hop y otros sonidos, mientras temas como "In the End", "Numb", "Faint" y "What I've Done" se transformaron en parte de su historia.

Después de atravesar diferentes etapas y cambios en su recorrido, la banda volvió a los escenarios con una nueva formación y abrió un capítulo renovado de su carrera.

Con Emily Armstrong y Colin Brittain como nuevos integrantes, la banda estadounidense presentó "From Zero" y retomó una actividad internacional que volvió a poner a la banda en el centro de la escena.

En ese contexto llega ahora "Unshatter Film Soundtrack (Live in San Pablo)", un álbum en vivo de 20 canciones registrado durante sus conciertos en Brasil en noviembre de 2024.

Un álbum en vivo que recorre toda la historia de Linkin Park

El nuevo material propone un recorrido por distintas etapas de la trayectoria de Linkin Park y combina canciones de diferentes momentos de su carrera con temas de su etapa más reciente.

Entre las canciones incluidas aparecen "Somewhere I Belong", "The Catalyst", "Waiting for the End", "What I've Done", "Leave Out All the Rest", "Numb", "In the End", "Faint", "Papercut" y "Bleed It Out".

El álbum también incorpora canciones de "From Zero", como "The Emptiness Machine", "Casualty", "Two Faced", "Over Each Other" y "Heavy Is the Crown", además de distintas introducciones e interludios que forman parte del registro.

San Pablo, el escenario elegido para una nueva etapa

Las grabaciones fueron realizadas durante los conciertos que la banda ofreció en San Pablo en noviembre de 2024, en un momento especialmente importante para la banda.

Las presentaciones coincidieron con el lanzamiento de "From Zero", el primer álbum de estudio de Linkin Park desde su regreso y una producción que marcó el comienzo de una nueva etapa para el grupo.

Los conciertos tuvieron lugar en el Allianz Parque, un estadio con capacidad para 55.000 personas. Fueron dos noches de presentaciones que comenzaron el 15 de noviembre, la misma fecha en que se publicó "From Zero".

El repertorio permitió combinar canciones emblemáticas de la trayectoria de la banda con las nuevas composiciones, en una presentación que recorrió diferentes momentos de su carrera.

"Waiting for the End", uno de los momentos destacados

Uno de los registros elegidos para acompañar el lanzamiento fue "Waiting for the End (Live in San Pablo)", cuyo video muestra al público del Allianz Parque acompañando la interpretación.

Las imágenes también permiten ver a Mike Shinoda y Emily Armstrong sobre el escenario mientras los seguidores cantan junto a la banda.

El video está acompañado por una frase que resume el espíritu de esta nueva etapa: "The hardest part of ending is starting again".

El documental "UNSHATTER" llega a los cines

El álbum está directamente relacionado con "LINKIN PARK: UNSHATTER", un documental íntimo dirigido por Joe Hahn que llegará a los cines de todo el mundo desde el 30 de septiembre.

La producción aborda el recorrido de la banda a través de la pérdida, la resiliencia y la reinvención creativa que marcaron su regreso.

El estreno contará con funciones en formato estándar 2D y, en determinadas salas, también estará disponible en SCREENX, 4DX y Ultra4DX.

Un repertorio que conecta pasado y presente

Uno de los puntos centrales del nuevo álbum es el encuentro entre los clásicos de Linkin Park y las canciones de su etapa más reciente.

El material incluye registros de temas históricos junto con las nuevas composiciones interpretadas por la formación actual, con Emily Armstrong y el baterista Colin Brittain.

El álbum fue mezclado por Neal Avron y también incorpora canciones que no forman parte de la película, ampliando el registro de lo ocurrido durante los conciertos de San Pablo.

Entre los materiales audiovisuales que acompañan esta etapa también aparecen registros de canciones como "Somewhere I Belong", "Faint", "What I've Done", "Heavy Is the Crown" y "Two Faced".

El regreso que abrió una nueva etapa

La llegada de "Unshatter Film Soundtrack (Live in San Pablo)" representa otro capítulo dentro del regreso de Linkin Park.

El álbum "From Zero" recibió dos nominaciones a los Grammy: Mejor Álbum de Rock y Mejor Interpretación de Rock por "The Emptiness Machine".

Además, Linkin Park fue señalado como la única banda de rock que superó los 2.000 millones de reproducciones anuales en 2024.

A este recorrido se suma la aparición reciente en "America's Got Talent", donde interpretaron "The Emptiness Machine" junto a Nene Royal, una joven artista tailandesa y fan de la banda, quien realizó una presentación junto al grupo.

Una historia que todavía tiene canciones por contar

Para quienes acompañaron a Linkin Park desde sus primeros discos y para quienes se acercaron a su música en los últimos años, "Unshatter Film Soundtrack" propone volver a encontrarse con esas canciones desde otro lugar.

Entre la emoción de los clásicos y la energía de las composiciones más recientes, el registro recupera la conexión que la banda mantiene con su público.

Con el documental a punto de llegar a los cines y este material disponible para revivir sus presentaciones, la banda norteamericana vuelve a mirar hacia atrás sin quedarse en la nostalgia.

Su historia sigue sumando capítulos, escenarios y canciones que, una vez más, encuentran una forma de llegar a quienes están del otro lado.





