Los Pericos presenta "Inquilino en el espacio" junto a Facundo Soto y amplían el universo de "Inmortal"

La música también puede convertirse en un viaje hacia mundos desconocidos. Con esa idea como punto de partida, Los Pericos presentan una nueva producción audiovisual que combina animación, fantasía y una estética cargada de colores para acompañar una de las canciones de su más reciente trabajo discográfico.

Se trata del videoclip de "Inquilino en el espacio", tema que cuenta con la participación de Facundo Soto, cantante de Guasones, y forma parte de Inmortal, el nuevo álbum de la banda.

El lanzamiento se suma a una etapa que tendrá uno de sus momentos destacados el próximo 22 de octubre, cuando el grupo presente el disco en Buenos Aires.

Cómo es el nuevo videoclip de Los Pericos junto a Facundo Soto

Dirigido y realizado por Matías Ruggeri, el videoclip propone una experiencia visual psicodélica, con criaturas fantásticas, personajes y escenarios que parecen pertenecer a otra dimensión.

A través de una estética animada, Los Pericos construyen un viaje intergaláctico en el que conviven paisajes surrealistas y elementos que expanden el universo de la canción. La propuesta transforma el espíritu del tema en una aventura audiovisual que combina imaginación y música.

La participación de Facundo Soto suma un encuentro entre dos referentes del rock argentino. Su colaboración se integra a un álbum que apuesta por los cruces musicales y reúne a destacados artistas de la escena nacional y latinoamericana.

"Inmortal", el nuevo álbum de Los Pericos con grandes invitados

El videoclip forma parte de "Inmortal", un trabajo compuesto por 10 canciones inéditas que reafirma la vigencia de la banda y su capacidad para explorar nuevos caminos sin abandonar sus raíces.

El disco conserva el ADN reggae rock característico de Los Pericos, pero también incorpora distintas influencias a través de colaboraciones con músicos de diferentes estilos y procedencias.

Entre los artistas invitados se encuentran:

Abel Pintos .

. El Plan de la Mariposa .

. Denny Denan , de Timbalada.

, de Timbalada. Néstor Ramljak , de Nonpalidece.

, de Nonpalidece. Sabino .

. Facundo Soto, de Guasones.





La diversidad de participaciones amplía el horizonte sonoro del álbum y acompaña una propuesta que combina la identidad histórica del grupo con nuevas conexiones artísticas.

El concepto detrás de "Inmortal": una cápsula del tiempo

Más allá de las canciones, el álbum propone una mirada sobre el paso de los años y aquello que permanece. Inmortal funciona como una cápsula del tiempo que registra el presente artístico de la banda y busca que su música pueda ser descubierta y resignificada en el futuro.

Cada tema está vinculado con un objeto que representa su universo sonoro y la perspectiva de la banda sobre distintas experiencias humanas. Los vínculos, la conexión entre las personas y aquello que perdura a través del tiempo forman parte de esta idea.

De esta manera, el proyecto no solo reúne nuevas composiciones, sino que también construye un registro de una etapa del grupo y de su forma de entender la música en la actualidad.

Los Pericos presentan "Inmortal" en el Teatro Gran Rex: cuándo es el show

Después de recorrer distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica, Los Pericos llegarán a Buenos Aires para presentar su nuevo material en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

La cita será el 22 de octubre a las 20, en el Teatro Gran Rex. El espectáculo permitirá escuchar en vivo las canciones de Inmortal y recorrer distintas etapas de la trayectoria de una banda cuyo repertorio atraviesa generaciones.

El concierto será una oportunidad para descubrir cómo suenan las nuevas composiciones en directo y reencontrarse con canciones que forman parte de la historia musical del grupo.

La agenda de próximos shows de Los Pericos

La presentación en Buenos Aires forma parte de una agenda que llevará a la banda por diferentes escenarios de Argentina, Chile, Colombia, México, Estados Unidos y Uruguay.

Estas son las próximas fechas anunciadas:

11 de octubre: Harlem Festival, Santa Fe, Argentina.

Harlem Festival, Santa Fe, Argentina. 12 de octubre: Aniversario de Pilar, provincia de Santa Fe, Argentina.

Aniversario de Pilar, provincia de Santa Fe, Argentina. 22 de octubre: Teatro Gran Rex, Buenos Aires, Argentina.

Teatro Gran Rex, Buenos Aires, Argentina. 24 de octubre: Festival Bamba, Santiago de Chile, Chile.

Festival Bamba, Santiago de Chile, Chile. 25 de octubre: Ibagué Ciudad Rock, Colombia.

Ibagué Ciudad Rock, Colombia. 29 de octubre: Estudio Cavaret, Guadalajara, México.

Estudio Cavaret, Guadalajara, México. 30 de octubre: Ozumba, Estado de México, México.

Ozumba, Estado de México, México. 31 de octubre: Rock Star Fest, León, México.

Rock Star Fest, León, México. 14 de noviembre: Cosquín Rock, Miami, Estados Unidos.

Cosquín Rock, Miami, Estados Unidos. 28 de noviembre: Patagonia Wine Fest 2026, Neuquén, Argentina.

Patagonia Wine Fest 2026, Neuquén, Argentina. 11 de diciembre: Fiesta de la X, Montevideo, Uruguay.

Fiesta de la X, Montevideo, Uruguay. 26 de diciembre: Hasenkamp Rock, Hasenkamp, Entre Ríos, Argentina.





Los Pericos amplían su universo musical sin perder su esencia

Con el estreno de "Inquilino en el espacio", Los Pericos suman una nueva propuesta a la identidad de Inmortal.

La combinación de música, animación y fantasía, junto con la participación de Facundo Soto, acompaña un álbum marcado por la diversidad de artistas y estilos.

Mientras el videoclip invita a explorar otra dimensión de la canción, la banda se prepara para llevar sus nuevas composiciones al escenario del Gran Rex y continuar un recorrido que conecta su historia con nuevas búsquedas musicales.







