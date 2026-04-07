Luciano Pereyra y Ángela Leiva llevan "Traicionera" a Disney+ y Hulu con una versión cumbia

Luciano Pereyra y Ángela Leiva se unen en una potente colaboración con el lanzamiento de "Traicionera" (versión cumbia), una reinterpretación que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que integra la banda sonora de la serie Dear Killer Nannies: Criado por sicarios.

La producción, disponible en Disney+ y Hulu, presenta una historia basada en hechos reales donde la música cumple un rol clave para potenciar la carga emocional de la narrativa.

Luciano Pereyra y Ángela Leiva reinterpretan "Traicionera" en versión cumbia para la serie disponible en Disney+ y Hulu.

En ese marco, la versión cumbia de "Traicionera" aporta una nueva identidad sonora al proyecto. La combinación de las voces de ambos artistas logra equilibrar intensidad y sensibilidad, generando una interpretación que conecta con el pulso dramático de la serie sin perder la esencia popular del género.

Para Luciano Pereyra y Ángela Leiva, formar parte de este soundtrack representa un paso importante en sus carreras, ampliando su presencia en producciones audiovisuales de alcance internacional y reafirmando el lugar de la música latina en contenidos globales.

Así, "Traicionera" suma una nueva vida dentro de este universo ficcional, consolidándose como una pieza clave en una historia donde la emoción y la tensión se potencian a través de la música.