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Luck Ra y Desakta2 se unen para hacer bailar al cuarteto con "Ya sufrí por amor"

Los artistas cordobeses presentan una colaboración explosiva que tendrá su debut en vivo el próximo 19 de agosto, cuando Desakta2 llegue por primera vez al Movistar Arena.

Cecilia Andrea Bello
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Luck Ra y Desakta2 unen sus voces en "Ya sufrí por amor", una nueva canción de cuarteto que combina melodías pegadizas, una letra sobre el desamor y la energía característica de los artistas cordobeses.

El tema llega acompañado por un videoclip que muestra a los tres protagonistas compartiendo una fiesta entre amigos, en una noche de diversión, risas y baile. La canción retrata el cierre de una relación y el comienzo de una nueva etapa desde una mirada festiva y despreocupada.

El estreno llega al Movistar Arena 

"Ya sufrí por amor" tendrá su presentación oficial en vivo el próximo miércoles 19 de agosto, durante el debut de Desakta2 en el Movistar Arena. Para esa noche, Luck Ra será uno de los invitados especiales y compartirá escenario con el dúo cordobés.

La colaboración llega en un momento de gran actividad para Luck Ra, quien recientemente se presentó en distintas ciudades de España y realizó su debut en Estados Unidos, donde representó nuevamente al cuarteto en el marco de la Latin Alternative Music Conference y con un show en Drom.

Luck Ra y Desakta2 se unen para hacer bailar al cuarteto con "Ya sufrí por amor"

Con "Ya sufrí por amor", Luck Ra y Desakta2 vuelven a poner al cuarteto cordobés en el centro de la escena con una colaboración pensada para cantar, bailar y disfrutar.

Mirá el nuevo lanzamiento de Luck Ra junto a Desakta2

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