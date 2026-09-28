Madonna y Charli xcx se unen en "Danceteria Afterhours"

Madonna y Charli xcx unieron sus voces en "Danceteria Afterhours", una nueva versión de "Danceteria", canción incluida en Confessions II, el más reciente álbum de Madonna. El lanzamiento, disponible a través de Warner Records, representa la primera colaboración musical oficial entre ambas artistas.

La canción fue producida por Madonna, Andrew Watt, Cirkut y Stuart Price y retoma el espíritu de "Danceteria" para llevarlo hacia una nueva versión atravesada por la identidad musical de Charli xcx. El lanzamiento reúne así a dos artistas de distintas generaciones que tienen en la música de club y la cultura del dancefloor parte importante de sus recorridos.

La colaboración llega después del encuentro entre ambas durante la fiesta Club Confessions, organizada junto a Saint Laurent durante la Semana de la Moda de París, y de distintos intercambios que las artistas mantuvieron en redes sociales durante los últimos meses.

"Danceteria", una canción ligada a la historia de Madonna

La nueva versión parte de "Danceteria", uno de los temas de Confessions II. El propio concepto de la canción remite a Danceteria, el histórico club neoyorquino que formó parte de los primeros años de la carrera de Madonna y de la escena artística que rodeó sus comienzos.

El lanzamiento se suma a la etapa actual de Madonna, marcada por Confessions II, un álbum que recupera la centralidad de la pista de baile como espacio de encuentro y expresión dentro de su universo artístico.

Madonna vuelve a los MTV VMAs

El lanzamiento de "Danceteria Afterhours" también coincide con el regreso de Madonna a los MTV Video Music Awards, donde se presentó por primera vez en 23 años. La artista abrió la ceremonia de 2026 junto a Sabrina Carpenter y Charli xcx, interpretando canciones de Confessions II.

Madonna llegó a esta edición como la artista con más nominaciones del año, con 11 candidaturas. Su regreso a los VMAs se produjo más de dos décadas después de su última presentación en la ceremonia.

Con "Danceteria Afterhours", Madonna y Charli xcx concretan finalmente una colaboración que venía generando expectativa y vuelven a poner el foco sobre la pista de baile como punto de encuentro entre distintas generaciones del pop.