Madonna y Charli xcx se unen en "Danceteria Afterhours"
Las dos artistas lanzaron una nueva versión de "Danceteria", tema incluido en el reciente álbum de Madonna, "Confessions II". La colaboración reúne dos generaciones vinculadas a la cultura de club y llega días antes del regreso de la Reina del Pop a los MTV VMAs.
Madonna y Charli xcx unieron sus voces en "Danceteria Afterhours", una nueva versión de "Danceteria", canción incluida en Confessions II, el más reciente álbum de Madonna. El lanzamiento, disponible a través de Warner Records, representa la primera colaboración musical oficial entre ambas artistas.
La canción fue producida por Madonna, Andrew Watt, Cirkut y Stuart Price y retoma el espíritu de "Danceteria" para llevarlo hacia una nueva versión atravesada por la identidad musical de Charli xcx. El lanzamiento reúne así a dos artistas de distintas generaciones que tienen en la música de club y la cultura del dancefloor parte importante de sus recorridos.
La colaboración llega después del encuentro entre ambas durante la fiesta Club Confessions, organizada junto a Saint Laurent durante la Semana de la Moda de París, y de distintos intercambios que las artistas mantuvieron en redes sociales durante los últimos meses.
"Danceteria", una canción ligada a la historia de Madonna
La nueva versión parte de "Danceteria", uno de los temas de Confessions II. El propio concepto de la canción remite a Danceteria, el histórico club neoyorquino que formó parte de los primeros años de la carrera de Madonna y de la escena artística que rodeó sus comienzos.
El lanzamiento se suma a la etapa actual de Madonna, marcada por Confessions II, un álbum que recupera la centralidad de la pista de baile como espacio de encuentro y expresión dentro de su universo artístico.
Madonna vuelve a los MTV VMAs
El lanzamiento de "Danceteria Afterhours" también coincide con el regreso de Madonna a los MTV Video Music Awards, donde se presentó por primera vez en 23 años. La artista abrió la ceremonia de 2026 junto a Sabrina Carpenter y Charli xcx, interpretando canciones de Confessions II.
Madonna llegó a esta edición como la artista con más nominaciones del año, con 11 candidaturas. Su regreso a los VMAs se produjo más de dos décadas después de su última presentación en la ceremonia.
Con "Danceteria Afterhours", Madonna y Charli xcx concretan finalmente una colaboración que venía generando expectativa y vuelven a poner el foco sobre la pista de baile como punto de encuentro entre distintas generaciones del pop.