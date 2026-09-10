Maia Reficco presenta el videoclip de "ángel (de la guarda)"

Maia Reficco continúa desarrollando el universo de su EP debut, de visita, con el estreno del videoclip de "ángel (de la guarda)", una de las canciones que atraviesa el proyecto desde un lugar más íntimo y visceral. El lanzamiento llega acompañado por una propuesta especial: durante toda la semana, la artista presentará nuevos contenidos audiovisuales para las canciones que integran el EP.

"ángel (de la guarda)" se construye sobre una producción que combina capas vocales, percusiones y un ensamble de violines con matices de flamenco. La canción plantea una búsqueda atravesada por el desamparo y la ausencia de protección, sintetizada en la pregunta "¿ángel de la guarda dónde estás?", e incorpora además un fragmento de audio con la voz de su madre.

El videoclip acompaña esa búsqueda a través de un recorrido que conecta la ciudad con la naturaleza. Maia transita la noche porteña en auto y se mueve por distintos espacios urbanos, mientras las imágenes del campo introducen otro paisaje y otra dimensión de la canción.

El pasaje de la ciudad al campo funciona como el desenlace visual y emocional de la pieza. La transición de la noche al día propone un momento de pausa frente a aquello que la canción plantea: la búsqueda de contención y la necesidad de encontrar un lugar de calma ante la ausencia de un "ángel" externo que acuda al rescate.

El estreno forma parte de una semana de lanzamientos audiovisuales diarios. Luego de presentar "videostar", Reficco continuará estrenando videoclips correspondientes a las distintas canciones de de visita, ampliando así la identidad visual de su primer trabajo discográfico.

Con 26 años, Maia Reficco desarrolló una carrera que atraviesa la música, la actuación y el teatro musical. Su recorrido comenzó con su participación en proyectos de actuación y tomó impulso en 2016, cuando protagonizó Kally's Mashup, la serie musical de Nickelodeon. Más adelante formó parte de producciones como Do Revenge, La Dolce Villa y Pretty Little Liars: Original Sin, además de sus próximos estrenos Baton y The Last Sunrise.

En paralelo, el teatro musical ocupó un lugar central en su trayectoria. Tras interpretar a Evita en el New York City Center y participar de Next to Normal en el Kennedy Center, en 2024 llegó su debut en Broadway como Eurídice en Hadestown, donde realizó más de 200 funciones.

Ahora, después de transitar escenarios, sets de filmación y producciones internacionales, Reficco pone nuevamente la música en el centro. de visita representa el comienzo de una etapa en la que la artista busca dejar en sus propias canciones las historias que durante años contó a través de otros personajes.

Mirá el nuevo videoclip de Maia Reficco "ángel (de la guarda)"