Maluma y Shakira encendieron la música con ‘Agua', su nueva colaboración

Maluma y Shakira volvieron a unir sus voces en "Agua", un nuevo single que se estrenó este 17 de septiembre y que suma una nueva dimensión sonora al universo de Loco X Volver, el proyecto del artista colombiano.

La canción apuesta por el merengue y construye su concepto alrededor de una metáfora: el agua como necesidad y el fuego como resultado de la química entre ambos artistas. La letra recorre el coqueteo, la tensión y la complicidad, mientras la producción combina elementos tropicales con un sonido contemporáneo.

"Nos fuimos mundial con la reina", expresó Maluma al referirse a este nuevo encuentro con Shakira.

Maluma y Shakira vuelven a compartir una canción

Una colaboración que tiene historia

La sociedad artística entre Maluma y Shakira comenzó con "Chantaje", uno de los grandes éxitos que compartieron, y continuó con "Trap" y "Clandestino". A ese recorrido se suma también su participación en el remix de "La Bicicleta", junto a Carlos Vives.

Ahora, "Agua" vuelve a reunirlos varios años después y se incorpora al repertorio de Loco X Volver como una de las nuevas apuestas sonoras del proyecto.

El vínculo entre ambos también trascendió los estudios de grabación. Recientemente, los artistas volvieron a compartir tiempo en Medellín, en el criadero de caballos de Maluma.

"Agua" combina merengue, sensualidad y sonidos tropicales

Un videoclip con agua como protagonista

El lanzamiento está acompañado por un videoclip dirigido por Hannah Lux Davis, realizadora vinculada a producciones de distintos artistas internacionales.

En la pieza audiovisual, el agua funciona como elemento central a través de reflejos, superficies líquidas, brillo, movimiento y baile. La propuesta busca acompañar la tensión y la química que plantea la canción.

El presente internacional de Shakira

El lanzamiento encuentra a Shakira en medio de una nueva etapa de actividad internacional. La artista continúa con una agenda marcada por presentaciones y proyectos vinculados a su carrera musical.

Shakira continúa con una agenda internacional y nuevos proyectos

A finales de septiembre, tiene previsto comenzar su residencia en Madrid, con todas las entradas agotadas según la información difundida por su equipo. En paralelo, presentó "Es Latina", una plataforma cultural que reúne propuestas vinculadas con la música, la moda, el arte, la literatura, la gastronomía y la danza.

Con "Agua", Maluma y Shakira vuelven a encontrarse en una colaboración que recupera parte de su historia musical compartida y suma un nuevo capítulo a su recorrido conjunto.