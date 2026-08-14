Maria Becerra y Trueno se unen en "90s", una colaboración con nostalgia y espíritu noventoso

María Becerra y Trueno presentan el videoclip oficial de "90s", su colaboración incluida en TURR4ZO. La canción, producida por Tatool y El Guincho, combina sonidos pop/rock con texturas vintage y parte de un sample de "Orbitando" de Los Encargados para construir una historia atravesada por el deseo y la nostalgia.

El lanzamiento reúne nuevamente a dos de las figuras más destacadas de la música argentina en una propuesta que recupera los códigos estéticos y sonoros de una década que marcó a varias generaciones.

María Becerra y Trueno presentan el videoclip de "90s", su colaboración con estética noventosa

Un videoclip inspirado en los años 90

El videoclip fue filmado en el campus de la Universidad Nacional de La Matanza y está dirigido por Agustín Puente y Clemente Bruzzone, bajo la producción de The Movement.

En blanco y negro y con una imagen granulada, la pieza audiovisual recupera recursos característicos de los videoclips de pop y hip-hop de los 90. Primeros planos, pantallas divididas y una estética urbana construyen el universo visual de "90s".

La canción propone así un diálogo entre pasado y presente, trasladando la identidad de ambos artistas a una producción que combina referencias vintage con una mirada contemporánea.

María Becerra, entre la música y la actuación

"90s" llega en una etapa de intensa actividad para María Becerra. Después de su gira por España, la artista continúa trabajando en la próxima temporada de "En el barro", mientras prepara la expansión de su proyecto QUIMERA por Argentina y Latinoamérica.

En los últimos años, Becerra consolidó su posición como una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional. Cuenta con más de 9 millones de seguidores en Spotify y acumula más de 10 mil millones de reproducciones en la plataforma, además de superar los 12 mil millones de visualizaciones en YouTube.

En 2026, uno de sus hitos más importantes fue su participación en la previa de la final del Mundial de fútbol, donde interpretó el Himno Nacional Argentino.

María Becerra interpretó el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial 2026

Trueno continúa expandiendo su universo

Por su parte, Trueno atraviesa una nueva etapa con TURR4ZO, su cuarto álbum de estudio. El disco debutó en el puesto número cuatro del listado Top Global Albums Debut de Spotify y superó los 100 millones de reproducciones combinadas durante su primer mes.

Trueno llevó su música a la televisión estadounidense con una presentación en "The Tonight Show" de Jimmy Fallon

El artista también continúa ampliando su presencia internacional. En 2026 acompañó a Gorillaz como acto de apertura durante su recorrido por el Reino Unido y posteriormente debutó en los late nights estadounidenses con una presentación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Con "90s", María Becerra y Trueno vuelven a cruzar sus universos artísticos para recuperar una estética que marcó una época y convertirla en una nueva canción con identidad argentina y alcance internacional.

Mirá el nuevo videoclip de Maria Becerra y Trueno "90s"