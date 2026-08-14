Marilina y Lula Bertoldi le ponen rock a "Moria", la nueva serie de Netflix

Marilina Bertoldi y Lula Bertoldi se unen por primera vez en un estudio para presentar una nueva versión de "Momentismo absoluto", el clásico de Fangoria que integra la banda sonora de "Moria", la nueva serie de Netflix inspirada en la vida de Moria Casán, que se estrena este 14 de agosto.

La canción fue elegida por la producción de la ficción y acompaña una escena protagonizada por Cecilia Roth, quien interpreta a Moria Casán. Para las hermanas Bertoldi, el proyecto significó además concretar una colaboración que tenían pendiente: pese a compartir años de trayectoria musical, nunca habían trabajado juntas en un estudio de grabación.

Una colaboración esperada entre las hermanas Bertoldi

La nueva versión de "Momentismo absoluto" incorpora una impronta más rockera y explosiva, especialmente hacia el final de la canción. El crecimiento de la intensidad busca acompañar la irrupción del personaje de Cecilia Roth dentro de la trama.

Todo el proceso de adaptación y grabación fue realizado por Marilina y Lula, quienes trabajaron juntas en el estudio de Marilina.

Marilina Bertoldi: La artista se une por primera vez en un estudio con su hermana Lula

"Fue una re linda oportunidad de trabajar con Lula en el estudio, algo que no había sucedido a pesar de tantos años de carrera siendo hermanas y ambas súper activas", contó Marilina Bertoldi sobre la experiencia.

Por su parte, Lula destacó el espíritu con el que encararon la colaboración: "Siendo la primera vez que entramos juntas al estudio la pasamos bomba. Nos juntamos con la premisa de que sea puro disfrute, pasarla bien haciéndolo".

Lula Bertoldi: La cantante de Eruca Sativa celebra junto a Marilina una colaboración que tenían pendiente

"Momentismo absoluto" llega a la serie de Netflix

La elección del tema suma una nueva lectura al universo musical de "Moria", que llevará a la pantalla parte de la vida y la personalidad de una de las figuras más icónicas del espectáculo argentino.

Con una versión que cruza el espíritu electrónico y pop de Fangoria con la potencia rockera de las hermanas Bertoldi, "Momentismo absoluto" se convierte en uno de los aportes musicales destacados de la nueva producción.

La canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales y formará parte de la banda sonora de "Moria", que llega a Netflix este 14 de agosto.