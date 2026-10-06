Max Carra presenta "Te quiero" y da el primer paso hacia su nuevo proyecto discográfico

Hay proyectos que empiezan con una idea concreta y otros que crecen hasta superar cualquier expectativa. Para Max Carra, un camp musical en Villa Ventana terminó convirtiéndose en el punto de partida de una etapa completamente nueva.

Lo que inicialmente estaba pensado como un encuentro para componer y producir canciones terminó dejando un material mucho más amplio: más de 40 canciones creadas durante esos días. Entre ellas, algunas generaron una conexión especial con Max y su equipo.

De ese proceso nació la decisión de convertir parte de esas composiciones en un nuevo proyecto discográfico que será presentado en dos partes. El primer adelanto es "Te quiero", una canción que inaugura este camino y marca el comienzo de su primer material discográfico.

Una historia de amor marcada por la distancia

"Te quiero" pone en el centro una situación tan romántica como incierta: una persona continúa enamorada, pero no tiene la seguridad de saber si del otro lado todavía existe el mismo sentimiento.

La distancia y aquello que quedó pendiente forman parte de la historia que cuenta el single. Pero, por encima de todo, aparece una sensación que atraviesa la canción: las ganas de volver.

Así, Max combina una temática emocional con una propuesta musical pensada para ser cercana, pegadiza y fácil de llevar a distintos momentos de la vida cotidiana.

El origen de "Te quiero"

La historia del nuevo single comenzó durante una de las jornadas del camp. Ache, uno de los compositores, estaba desarrollando una idea junto a un productor y decidió compartirla con Max.

Primero le envió un video para mostrarle lo que estaban creando. Poco después, lo llamó para que pudiera acercarse y escuchar la canción personalmente.

La primera impresión del artista fue inmediata.

"Me llamó mucho la atención. Ya la intro era una locura. Tenía un cuatro puertorriqueño ya grabado, era muy bueno", recuerda Max sobre aquel primer encuentro con el tema.

A partir de ahí, comenzaron a trabajar sobre esa idea. Lo que había aparecido como una más entre las decenas de canciones creadas en Villa Ventana terminó transformándose en "Te quiero", la elegida para abrir esta nueva etapa.

Max Carra apuesta por el pop latino

El nuevo lanzamiento también permite conocer hacia dónde quiere llevar Max su identidad artística.

El cantante busca recuperar una vibra latina y pop que, según explica, tuvo una presencia muy fuerte entre 2015 y 2018. La propuesta apunta a canciones pegadizas, emocionales y capaces de quedar asociadas a momentos especiales.

La intención es que sus temas puedan trascender la escucha individual y formar parte de situaciones compartidas.

"Quiero que mis canciones formen parte de este verano, que sea inolvidable. Que se escuchen en los boliches, que la gente pueda cantarlas en vivo, que estén con sus amigos, con su familia, en la playa. Siento que estas canciones tienen todo para hacerlo", cuenta.

Ese espíritu aparece en "Te quiero", donde una historia de amor se cruza con una energía pensada para cantar, dedicar y disfrutar.

El primer proyecto discográfico de su carrera

Para el joven artista, este lanzamiento tiene un significado todavía mayor porque representa el comienzo de su primer proyecto discográfico.

El artista entiende este material como una oportunidad para mostrar de manera más clara su identidad, tanto desde las canciones como desde los videoclips que acompañarán la propuesta.

"Para mí, sacar el primer disco en mi carrera es muy importante porque ayuda a que la gente vea la identidad. Va a estar muy bien planteada tanto en las canciones como en los videoclips. Siento que es demostrarle a la gente ‘esto soy', y espero que les guste", explica.

El proyecto será presentado en dos partes y "Te quiero" funciona como la primera puerta de entrada a ese universo musical.

Canciones que buscan quedar asociadas a momentos

El concepto artístico que acompaña esta nueva etapa apunta a recuperar el espíritu de aquellas canciones pop latinas que lograban convertirse en parte de una experiencia.

No se trata solamente de escuchar una canción, sino de vincularla con un verano, una amistad, un viaje o una historia de amor.

Esa es justamente una de las búsquedas de Max: construir temas que puedan acompañar distintos momentos y que, con el tiempo, también queden relacionados con recuerdos personales.

Lo que viene para Max Carra

Este nuevo lanzamiento será parte de un próximo EP, integrado por algunas de las canciones que surgieron durante este proceso creativo.

El material marcará un nuevo capítulo para Max Carra, con una identidad artística que busca quedar definida a través de sus canciones, sus videoclips y una propuesta vinculada al pop latino.

Con este primer lanzamiento, el artista empieza a mostrar una parte de ese universo que fue tomando forma casi de manera inesperada durante el camp de Villa Ventana.

Una canción para dedicar y volver

Hay canciones que encuentran su lugar porque hablan de algo que todos pueden reconocer: querer a alguien, tener algo pendiente y preguntarse si todavía existe una posibilidad de volver.

"Te quiero" parte justamente de esa emoción, pero busca llevarla a un terreno donde también haya energía, disfrute y ganas de cantar.

Para Max Carra, este single significa mucho más que una nueva canción: es el primer paso para mostrar quién es como artista y comenzar a construir una etapa que continuará creciendo con su próximo material.



