Mia Zeta presenta "Ángel", su primer folk latinoamericano junto a Juana Aguirre

La música puede convertirse en un puente entre las raíces personales y las nuevas formas de expresión artística.

En ese cruce se encuentra Mia Zeta, la cantautora argentina que presenta "Ángel", su nuevo sencillo junto a Juana Aguirre, con la coproducción de Gustavo Santaolalla.

La propuesta marca una nueva búsqueda sonora para la artista, que toma elementos de la tradición musical argentina y los combina con una producción contemporánea.

El resultado es una canción que explora distintas texturas y construye un relato en el que el dolor emocional se transforma en una oportunidad para recuperar la libertad.

Mia Zeta presenta "Ángel", una canción entre las raíces y la vanguardia

El flamante sencillo nace de una conexión personal con el pasado de la artista. La canción fue compuesta sobre una guitarra de 1920 que perteneció a la bisabuela de Mia Zeta, un instrumento que vincula la historia familiar con su búsqueda musical actual.

A partir de ese origen, la cantautora construye una propuesta que combina la memoria afectiva con una identidad sonora contemporánea. La tradición no aparece como un elemento aislado, sino como parte de una composición que explora nuevos caminos.

La participación de Gustavo Santaolalla en la coproducción y la colaboración vocal de Juana Aguirre completan una propuesta que cruza diferentes influencias sin limitarse a un solo género.

De la milonga al art pop: cómo suena el nuevo tema

Uno de los aspectos distintivos de "Ángel" es la combinación de estilos.

La canción recupera la tradición argentina de la milonga y la integra con elementos del art pop, el indie folk y las texturas electrónicas.

La instrumentación reúne guitarras acústicas, violines y arreglos de percusión, que se incorporan a una base electrónica envolvente y enérgica.

Esta combinación permite que los elementos tradicionales convivan con una producción alternativa, en una búsqueda que amplía los límites sonoros de la canción.

La colaboración con Juana Aguirre también ocupa un lugar central: el diálogo entre ambas voces potencia la carga emocional de la obra y acompaña el desarrollo de su historia.

La historia de "Ángel": del desamor a la libertad

Más allá de su propuesta musical, la canción desarrolla una narrativa intensa sobre una pareja atravesada por el dolor y el abandono.

A medida que avanza el relato, el sufrimiento inicial se transforma en un impulso de venganza, renacimiento y emancipación. El desamor deja de ser únicamente una experiencia dolorosa y se convierte en el motor de un cambio personal.

De esta manera, la canción plantea un recorrido emocional en el que la pérdida y la decepción abren paso a una nueva forma de afirmación individual.

La combinación de esa historia con los contrastes instrumentales refuerza el carácter visceral de la canción y acompaña su evolución desde el dolor hacia la búsqueda de libertad.

Quién es Mia Zeta: una artista que cruza distintos géneros

Mia Zeta tiene 25 años y es cantautora, productora y multiinstrumentista argentina. Su identidad musical se construye a partir de influencias diversas, entre ellas el soul, el jazz, el R&B, el blues y el hip-hop.

Esos géneros marcaron su manera de abordar el ritmo y la producción, mientras que la tradición de la canción en español también ocupa un lugar importante en su recorrido artístico.

Entre sus referentes se encuentran Luis Alberto Spinetta y Julieta Venegas, dos figuras vinculadas a distintas formas de explorar la composición y la canción en español.

"Ángel" anticipa el álbum debut de Mia Zeta

El sencillo es el segundo adelanto de "Dónde Salir a Buscar", el esperado álbum debut de Mia Zeta. Antes de este lanzamiento, la artista presentó "Crecer", otra de las canciones que forman parte del camino hacia el disco.

El álbum estará disponible el 22 de octubre en todas las plataformas.

Una promesa en la música

Con este nuevo lanzamiento, Mia Zeta continúa dando forma al universo musical de su primer trabajo discográfico, en el que explora distintas influencias y construye una identidad propia.

"Ángel" funciona así como una nueva muestra de esa búsqueda: una canción que parte de un objeto cargado de historia familiar y lo convierte en el punto de partida para experimentar con la milonga, el folk y los sonidos electrónicos.



