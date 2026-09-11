Mia Zeta presenta "Crecer", el primer adelanto de su álbum debut producido junto a Gustavo Santaolalla

Mia Zeta presenta "Crecer", el primer adelanto de su próximo álbum debut, Dónde Salir a Buscar. Después de casi dos años sin lanzar material bajo su nombre, la artista argentina retoma su proyecto solista con una canción que combina introspección, sensibilidad y una producción atravesada por distintos paisajes sonoros.

El lanzamiento llega después de una etapa de formación y trabajo junto a reconocidos artistas de la escena internacional. Mia estudió Producción Musical en Berklee College of Music, se graduó con honores y formó parte de las giras de CA7RIEL & Paco Amoroso, además de participar en el Tiny Desk de Rusowsky.

Una canción sobre crecer sin dejar atrás la infancia

"Crecer" propone una mirada íntima sobre la madurez y la transformación personal. La canción parte de la idea de crecer sin abandonar a la niña interior, entendida como aquella parte que conserva la curiosidad, la ilusión y la capacidad de encontrar valor en las cosas simples.

En ese recorrido, Mia plantea que crecer no necesariamente implica dejar atrás lo vivido, sino aprender a convivir con la propia historia y reconocer cómo cada experiencia contribuye a construir la identidad.

La producción junto a Gustavo Santaolalla

El nuevo single fue coproducido por Gustavo Santaolalla, quien también participa en la producción del álbum Dónde Salir a Buscar.

En lo musical, "Crecer" tiene como punto de partida la guitarra de nylon y las cadencias folclóricas, que se combinan con baterías pop y elementos electrónicos de sonido contemporáneo. La producción incorpora además un recurso particular: parte de la batería fue construida a partir de grabaciones orgánicas de lápices dibujando y hojas coloreándose, una elección sonora vinculada directamente con el universo de la infancia que atraviesa la canción.

El tema culmina en un estribillo final que funciona como cierre y representa, desde lo sonoro, una instancia de liberación.

Mia Zeta presenta "Crecer", su nuevo single

De Berklee a su proyecto solista

Mia Zeta comenzó a desarrollar su proyecto solista con los EPs Realidades (2020) y Hasta en los sueños (2022), ambos realizados junto a Carolina de la Muela.

A los 20 años se trasladó a Boston tras obtener una beca para estudiar Producción Musical en Berklee College of Music. Durante su formación trabajó con distintos artistas y productores y desarrolló también una trayectoria como corista.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran sus presentaciones junto a CA7RIEL & Paco Amoroso, incluido su paso por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en 2024, y su participación en el Tiny Desk de Rusowsky en 2025.

Dónde Salir a Buscar, su álbum debut

"Crecer" funciona como la primera presentación de Dónde Salir a Buscar, álbum debut de Mia Zeta que tiene previsto su lanzamiento en octubre de 2026.

El proyecto comenzó a gestarse antes de la pandemia y fue escrito entre Argentina, Boston y Los Ángeles. La experiencia de vivir lejos de casa y el proceso de búsqueda de una identidad propia fueron parte del punto de partida de un disco que comenzó a tomar forma en 2021, durante sus estudios en Berklee.

Luego de dos años de composición junto a músicos de distintos lugares del mundo, el material fue presentado como tesis de graduación y posteriormente retomado en Los Ángeles junto a Gustavo Santaolalla, quien coproduce el álbum.

El disco también contará con la participación de Juana Aguirre en la canción "Ángel" y recorrerá temáticas vinculadas con la nostalgia, el amor, la frustración y el crecimiento personal.

Con "Crecer", Mia Zeta abre una nueva etapa de su proyecto artístico y presenta las primeras coordenadas sonoras de un álbum en el que confluyen su recorrido como compositora, productora y multiinstrumentista.