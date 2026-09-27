Mila presenta "Cambiar el mundo", una canción que marca una nueva etapa en su carrera

Mila presentó "Cambiar el mundo", su nuevo single y video, ya disponible en plataformas digitales. La canción, escrita por Mila Manes junto a Axel, combina elementos del pop y el folk para construir una propuesta que refleja una nueva etapa musical y profesional en la carrera de la artista.

Con un estribillo enérgico, "Cambiar el mundo" parte de una idea sencilla: un pequeño gesto puede mejorarle el día a otra persona. Desde ese punto de partida, Mila transforma una búsqueda personal en una invitación colectiva a descubrir quién queremos ser y animarnos a generar cambios junto a los demás.

Mila presenta "Cambiar el mundo"

El lanzamiento también muestra una faceta más madura, profunda y conectada con el lado más auténtico de la artista, que continúa desarrollando una identidad propia dentro del pop latino.

Una carrera en crecimiento

Mila tiene 26 años y comenzó su camino musical en 2020, en plena pandemia. En ese período editó sus primeros singles, entre ellos "Agua", que logró presencia en radios nacionales y canales de televisión de Argentina. Más adelante llegaron canciones como "Tu Perdición" y "Viaje al Pasado".

A mediados de 2021 presentó "El Sueño de Mila", su álbum debut compuesto por 11 canciones y grabado en vivo en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Ese mismo año realizó la apertura de la gira nacional de MYA, recorriendo 14 ciudades del país, y cerró el año con una presentación de su disco en La Trastienda Club.

La artista inicia una nueva etapa musical

Durante 2022 volvió al estudio junto al productor Estani para trabajar en una transformación de su propuesta musical. En febrero de 2023 fue convocada para representar a Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde participó en la competencia internacional con "No me haces falta".

Ese mismo año también fue invitada por Heart This Music a un campamento de composición en Puerto Rico, experiencia de la que surgieron ocho canciones. En diciembre presentó su primer EP, del que se desprendió "QUE RICO!", canción que comenzó a posicionarse en rankings de radios argentinas.

Durante 2024 recorrió la costa atlántica con 15 conciertos en formato "Show Truck", mientras que en 2025 acompañó a Axel como artista invitada durante su gira nacional. Paralelamente, continuó trabajando en nuevas composiciones y participó de un camp de canciones junto al propio Axel.

De esos encuentros surgieron distintos temas que forman parte de esta nueva etapa, entre ellos "París" y ahora "Cambiar el mundo".

Próximo show junto a Carlos Baute

Como parte de esta nueva etapa, Mila será además la artista invitada del show que Carlos Baute brindará el viernes 2 de octubre en el Teatro Ópera.

Con el lanzamiento de "Cambiar el mundo", la cantante continúa sumando nuevas canciones a un recorrido que comenzó en 2020 y que la llevó por distintos escenarios y proyectos, mientras consolida su propuesta dentro del pop latino.