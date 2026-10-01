Miley está de festejo: estrenó el video de "Different Religion" y llegó a la cima con su nuevo disco

Miley atraviesa un momento especial en su carrera. La artista, conocida mundialmente como Miley Cyrus, decidió presentarse simplemente sin su apellido en esta nueva etapa artística, que comenzó con el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, Bass Persuades.

Ahora, la cantante estadounidense presentó el videoclip oficial de "Different Religion", una de las canciones que forman parte de la reciente producción. El estreno llega acompañado de otro motivo de celebración: el disco debutó en el N.º 1 del Billboard 200, una posición que la artista no alcanzaba desde hacía más de una década.

Miley estrenó el video de "Different Religion"

La superestrella mundial multiplatino y ganadora del Grammy presentó el videoclip oficial de "Different Religion", una de las canciones destacadas de Bass Persuades.

La producción audiovisual fue dirigida por Mert Alas, quien vuelve a trabajar con la cantante en esta nueva etapa. El lanzamiento amplía la propuesta visual que acompaña al álbum y se suma a los diferentes contenidos que Miley fue presentando alrededor de su reciente producción.

El tema forma parte de un disco con el que la artista vuelve a explorar diferentes sonidos y demuestra una vez más su capacidad para moverse entre distintos estilos.

"Bass Persuades" llegó a lo más alto

El décimo álbum de estudio de Miley fue lanzado mundialmente el 18 de septiembre de 2026 y se convirtió en su primer proyecto con Atlantic Records.

Poco después de su llegada, Bass Persuades debutó oficialmente en el N.º 1 del Billboard 200, convirtiéndose en el primer álbum de la cantante en alcanzar esa posición en más de diez años.

El resultado representa un nuevo hito para una artista que construyó su carrera a partir de diferentes etapas musicales y constantes reinvenciones.

El éxito detrás de "Bass Persuades"

El álbum estuvo impulsado por el sencillo "Bass Persuades", canción que también le da nombre al trabajo.

El tema tuvo una fuerte recepción en Estados Unidos y se convirtió rápidamente en la canción más añadida en la radio estadounidense. Además, tuvo un destacado comienzo en Spotify: alcanzó el N.º 1 de Top Songs en Estados Unidos y el N.º 2 a nivel mundial.

La llegada del disco también estuvo acompañada por el videoclip de "Let's Get Married", dirigido nuevamente por Mert Alas y filmado en el icónico Chateau Marmont.

El audiovisual contó con la participación de Maxx Morando, prometido de Miley. La canción también recibió elogios de Rolling Stone, que la calificó como "un clásico instantáneo".

Una artista que nunca dejó de reinventarse

A lo largo de su carrera, la artista estadounidense construyó una identidad artística caracterizada por los cambios de estilo y la búsqueda constante de nuevos sonidos.

La cantante exploró géneros como el pop, rock, country, soul y la música alternativa, consolidándose como una de las artistas más reconocibles de su generación.

Su trayectoria también incluye importantes reconocimientos como compositora e intérprete. En los Grammy 2024, obtuvo los premios a Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por "Flowers".

En 2025 volvió a recibir un galardón de la Academia por Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Country, gracias a su colaboración con Beyoncé.

Además, fue nominada en tres oportunidades a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Canción Original.

Miley prepara una presentación especial en Los Ángeles

El nuevo momento de la cantante también tendrá su correlato sobre el escenario. Se presentará durante dos noches en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, los días 16 y 18 de octubre.

La expectativa por los shows fue enorme desde el comienzo. Las preventas registraron una demanda récord, con cerca de 1,5 millones de fanáticos que se sumaron a la fila virtual para conseguir entradas.

Las presentaciones llegan en plena etapa de promoción de Bass Persuades y después de un debut que llevó al álbum directamente a la cima de una de las principales listas musicales de Estados Unidos.

Una nueva etapa que llega con todo

Con "Different Religion" ya estrenada y Bass Persuades instalado en el N.º 1 del Billboard 200, Miley atraviesa una nueva etapa que combina música, grandes producciones audiovisuales y una fuerte respuesta de sus seguidores.

El lanzamiento del videoclip suma una nueva pieza a esta era artística, mientras la cantante se prepara para encontrarse nuevamente con su público en uno de los escenarios más emblemáticos de Los Ángeles.



