Paulo Londra confirmó cuándo sale su nuevo álbum "entre CIELOS" y sorprendió con un nuevo adelanto

Paulo Londra ya tiene fecha para uno de los lanzamientos más esperados de su carrera. El cantante confirmó que su nuevo álbum de estudio, entre CIELOS, llegará a todas las plataformas digitales el 21 de octubre, acompañado por una propuesta sonora que apuesta por una energía más alegre y festiva.

El proyecto fue producido por Tiano y Lisan Beat y representa una nueva búsqueda dentro de la carrera del artista. Además, Londra anunció que el 30 de septiembre estrenará una nueva canción que funcionará como último adelanto antes de la llegada del disco completo.

"entre CIELOS", la nueva etapa de Paulo Londra

El álbum estará compuesto por 10 canciones, con una particular identidad en sus títulos y una propuesta que busca mostrar otra faceta del cantante.

El tracklist completo de entre CIELOS es:

no PAIN no GAIN no VALE hIGhLIGhTS angelical alucinaCIONES el SALVADOR hazme EL FAVOR hasta que LLEGUE YO me asfixia LA CIUDAD maquiNANDOME

Con este material, el artista inicia una etapa marcada por una sonoridad renovada y un universo musical diferente, en el que conviven distintos matices y una energía más luminosa.

"me asfixia LA CIUDAD", el primer adelanto

La presentación de esta nueva etapa comenzó con "me asfixia LA CIUDAD", una canción que funciona como el punto de partida conceptual del próximo álbum.

El tema propone una mirada más íntima y vulnerable, atravesada por la necesidad de frenar el ritmo cotidiano y encontrar un espacio de calma en medio del movimiento de la ciudad.

A través de una combinación de frescura y serenidad, la canción pone el foco en la búsqueda de refugio en el amor frente al caos urbano. Esta idea también sirve como introducción al universo que Londra desarrollará a lo largo de entre CIELOS.

Cuándo se podrá escuchar el próximo adelanto

Antes de conocer el álbum completo, los seguidores de Paulo Londra tendrán una nueva canción para descubrir.

El artista confirmó que el 30 de septiembre llegará el próximo single, que será el último adelanto antes del lanzamiento oficial de entre CIELOS el 21 de octubre.

De esta manera, la cuenta regresiva para conocer el nuevo proyecto ya está en marcha y tendrá una nueva parada antes de la llegada de las diez canciones.

Paulo Londra vuelve a Buenos Aires

El nuevo material también tendrá su presentación en vivo en Buenos Aires. Londra realizará su último show del año el 28 de noviembre en el Movistar Arena.

El recital será una oportunidad para escuchar por primera vez en vivo las canciones de entre CIELOS y, al mismo tiempo, recorrer algunos de los grandes éxitos que forman parte de su trayectoria.

Además, el encuentro marcará un nuevo reencuentro con el público porteño, después de que el artista lograra agotar dos funciones consecutivas en presentaciones anteriores.

Una nueva etapa que ya comenzó

Con un nuevo álbum, próximos lanzamientos y un show confirmado en Buenos Aires, Paulo Londra atraviesa una etapa de renovación artística.

entre CIELOS será la puerta de entrada a este nuevo universo musical y llegará después de una serie de adelantos que permiten conocer, de a poco, la identidad que el cantante eligió para este nuevo capítulo de su carrera.



