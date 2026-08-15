Paulo Londra inicia una nueva era con "me asfixia LA CIUDAD", el adelanto de su próximo álbum

Paulo Londra vuelve a sorprender con "me asfixia LA CIUDAD", el primer adelanto de su próximo álbum. El nuevo single ya está disponible en plataformas digitales y marca el inicio de un universo sonoro renovado para el artista cordobés.

Producida por Tiano y Lisan, la canción muestra una faceta más íntima de Londra, sin perder las melodías pegadizas y la identidad que caracterizan su música. En esta nueva etapa, el cantante explora sonidos diferentes y apuesta por una propuesta más personal, pero con una temática capaz de conectar con un público amplio.

Una canción sobre escapar del ritmo de la ciudad

En "me asfixia LA CIUDAD", Paulo Londra pone el foco en las ganas de bajar el ritmo y alejarse del caos cotidiano. En medio de ese escenario, el amor aparece como un refugio y como la posibilidad de encontrar calma junto a otra persona.

La complicidad, el deseo de empezar de nuevo y la búsqueda de un lugar de tranquilidad atraviesan la canción, que combina una mirada personal con situaciones en las que muchos pueden sentirse identificados.

El lanzamiento también llega acompañado por un videoclip oficial, que profundiza el universo planteado por la canción y acompaña esta nueva etapa creativa del artista.

Un año clave para Paulo Londra

El estreno encuentra a Paulo Londra en uno de los momentos más importantes de su carrera. Durante 2026, el músico completó su primera gira por Estados Unidos, con múltiples localidades agotadas en ciudades como Nueva York, Chicago, Miami y Los Ángeles.

El cordobés también continúa llevando su música por Latinoamérica. Luego de sus presentaciones en Bogotá y Puebla, tiene previstas fechas en Mérida, Monterrey, Santiago de Chile y un debut especialmente importante en el Estadio Nacional de Perú, en Lima, el próximo 29 de agosto.

A esto se suma un año de importantes reconocimientos. Londra recibió cuatro nominaciones a los Premios Gardel 2026 y tuvo destacadas presentaciones en el Festival de Viña del Mar, donde fue reconocido con las Gaviotas de Oro y Plata, y en Lollapalooza Argentina, donde se presentó como uno de los headliners nacionales.

El comienzo de un nuevo capítulo Con "me asfixia LA CIUDAD", Paulo Londra comienza a revelar el universo musical que formará parte de su próximo álbum. El lanzamiento representa una nueva búsqueda artística para uno de los referentes de la música urbana argentina que logró llevar su propuesta más allá de las fronteras.

Además, su impacto internacional continúa creciendo: canciones como "Adán y Eva" y "Tal Vez" ya superaron recientemente el billón de reproducciones en Spotify.

Así, Paulo Londra vuelve a poner su música en movimiento con un single que combina nuevos sonidos, una mirada más personal y una temática universal, mientras prepara el camino para la llegada de su próximo proyecto discográfico.