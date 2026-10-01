Paulo Londra presenta "hIGhLIGhTS", el último adelanto de entre CIELOS

Paulo Londra presentó "hIGhLIGhTS", el segundo y último adelanto de entre CIELOS, su próximo álbum de estudio, que será lanzado el 21 de octubre.

Producido por Lisan Beat y Tiano, el nuevo single combina bases de pop urbano con una marcada influencia de los sonidos de los años 2000 y una impronta bailable vinculada al universo del clubbing.

Paulo Londra presentó "hIGhLIGhTS", su nuevo single

Una canción sobre los vínculos sin etiquetas

"hIGhLIGhTS" aborda la dinámica de un vínculo atravesado por el deseo, la complicidad y los encuentros nocturnos. La canción pone el foco en una relación espontánea y en esos momentos que, aunque puedan ser fugaces, terminan convirtiéndose en recuerdos.

El lanzamiento continúa el camino iniciado con "me asfixia LA CIUDAD", primer corte de "entre CIELOS". El nuevo álbum fue anunciado por Londra durante su participación en el stream de Coker.

Un año de escenarios internacionales

La llegada del disco encuentra a Paulo Londra después de un año con actividad en distintos escenarios internacionales. El artista realizó su primera gira por Estados Unidos, con funciones agotadas en Nueva York, Chicago, Miami y Los Ángeles, y también participó del Festival de Viña del Mar 2026, donde recibió las Gaviotas de Oro y Plata.

Además, fue el único headliner nacional de Lollapalooza Argentina, agotó su presentación en el Estadio Nacional de Lima y recibió cuatro nominaciones a los Premios Gardel 2026.

Paulo Londra vuelve a los escenarios

Como parte de esta nueva etapa, Paulo Londra tiene dos fechas confirmadas en Argentina. El 28 de noviembre se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires, mientras que el 3 de diciembre llegará al Quality Arena de Córdoba, su ciudad natal.

En ambos shows, el artista repasará parte de su repertorio y presentará en vivo las canciones que forman parte del universo de entre CIELOS.

Mirá el nuevo videoclip de Paulo Londra "hIGhLIGhTS"