Ravyn Lenae redobla la apuesta con dos nuevos singles: "Reputation" y "Bobby"

Ravyn Lenae inicia una nueva era musical con el lanzamiento de dos nuevos sencillos: "Reputation", en colaboración con Dominic Fike, y "Bobby", ambos acompañados por sus respectivos visualizadores dirigidos por Matthew Dillon Cohen.

Ravyn Lenae presenta "Reputation" junto a Dominic Fike y el íntimo "Bobby"

Las canciones funcionan como un complemento narrativo entre sí. Por un lado, "Reputation" aborda el final de una relación desde un diálogo implícito entre dos personas que evitan reconocer lo inevitable. Por otro, "Bobby" se presenta como una introspección, donde la artista expone el conflicto interno entre luchar por el vínculo o dejarlo ir definitivamente.

Con producción ejecutiva del ganador del GRAMMY Dahi, ambos temas destacan por el lirismo delicado de Lenae y su capacidad para transmitir emociones complejas a través de baladas pop íntimas, donde conviven la nostalgia, la lealtad y el amor residual.

Con producción de Dahi, los nuevos singles exploran el desgaste de una relación desde el diálogo y la introspección

El lanzamiento llega después de un 2025 clave en la carrera de Ravyn Lenae, marcado por el éxito de "Love Me Not", que alcanzó el top 5 del Billboard Hot 100. Durante ese año, la artista también tuvo destacadas presentaciones en programas como Jimmy Kimmel Live! y Good Morning America, además de participar en festivales de renombre como Coachella y Lollapalooza Chicago.

De cara a 2026, Lenae continuará expandiendo su presencia internacional con nuevas presentaciones en escenarios clave como Primavera Sound en Barcelona y Governors Ball en Nueva York.

Con estos lanzamientos, la artista reafirma su crecimiento dentro de la escena global y anticipa un año cargado de nueva música y evolución artística.