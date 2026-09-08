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Rei vuelve a sus raíces con "TURROTACTICO: RAÍZ"

El artista argentino presenta el primer capítulo de un proyecto de múltiples etapas en el que explora diferentes géneros y universos sonoros. Esta primera entrega recupera las bases del trap y suma guitarras acústicas a una propuesta atravesada por la identidad y la resiliencia.

Cecilia Andrea Bello
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Rei inaugura una nueva etapa de su carrera con "TURROTACTICO: RAÍZ", el primer capítulo de un proyecto que tendrá distintas entregas y que le permitirá recorrer diferentes géneros, sonidos y facetas de su identidad artística.

En esta primera parte, el artista vuelve a las raíces del trap y combina la crudeza de las barras de barrio con arreglos melódicos, guitarras acústicas y la potencia característica de la música urbana. El proyecto fue producido por Koki LS y está compuesto por ocho canciones.

&nbsp;Rei presenta "TURROTACTICO: RAÍZ", su nuevo proyecto musical&nbsp;
 Rei presenta "TURROTACTICO: RAÍZ", su nuevo proyecto musical 

"TURROTACTICO: RAÍZ" se construye alrededor del concepto de "turro táctico", una filosofía vinculada a la resiliencia, el esfuerzo y la capacidad de avanzar con los recursos propios. Las canciones recorren temas como la lealtad, la perseverancia y la superación, mientras contrastan los primeros pasos de Rei en el conurbano con el presente de su carrera.

&nbsp;El artista vuelve a las raíces del trap con un álbum de ocho canciones&nbsp;
 El artista vuelve a las raíces del trap con un álbum de ocho canciones 

El álbum también cuenta con colaboraciones que amplían su universo sonoro. "TrapisTTero" incluye la participación de Callejero Fino, mientras que "DesperTTar" suma al referente del underground T&K. Entre los momentos más personales aparece "Vivir el ahora", una canción en la que Rei conecta con su historia familiar y rinde homenaje a su abuelo músico a través de la guitarra.

Con esta primera entrega, Rei propone una mirada hacia atrás para continuar avanzando. "TURROTACTICO: RAÍZ" funciona así como el punto de partida de una saga que continuará explorando nuevas sonoridades y diferentes aspectos de su identidad artística.

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