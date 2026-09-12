Ricky Martin presenta "ReVivo": el proyecto que revive sus grandes éxitos junto a Tini Stoessel, Christian Nodal y Kany García

Ricky Martin vuelve a encontrarse con algunas de las canciones más importantes de su carrera, pero esta vez acompañado por una nueva generación de artistas.

El cantante presenta "ReVivo", un proyecto que busca celebrar su legado a través de nuevas producciones y colaboraciones que llevan sus clásicos hacia otros universos musicales.

La propuesta, impulsada por Sony Music Latin, reúne seis canciones en un EP en el que participan nombres como TINI, Christian Nodal, Kany García, Carín León, Los Ángeles Azules, Luan Santana y Grupo Frontera.

Ricky Martin se une a grandes artistas para reversionar sus clásicos

"ReVivo" está compuesto por seis canciones que forman parte del recorrido artístico de Ricky Martin y que fueron reinterpretadas junto a destacados referentes de la escena actual.

El listado incluye "A Medio Vivir" junto a Carín León, "Asignatura Pendiente" con Kany García, "Vuelve" junto a Los Ángeles Azules y TINI, "Estranho" con Luan Santana, "Tu Recuerdo" junto a Grupo Frontera y "Fuego de Noche, Nieve de Día" con Christian Nodal.

Cada encuentro propone una combinación diferente de estilos. Las nuevas versiones transitan por sonidos vinculados al pop latino, la bachata, la cumbia y el mariachi, entre otros géneros, aunque mantienen la esencia emocional que convirtió a estas canciones en parte del repertorio más recordado del artista.

"Asignatura Pendiente", la canción elegida como eje del proyecto

Dentro de la propuesta, "Asignatura Pendiente", interpretada junto a Kany García, ocupa un lugar central. La canción fue escrita por Ricardo Arjona y plantea una mirada sobre aquello que queda pendiente incluso cuando una persona alcanza el éxito.

La letra habla de las oportunidades que no se aprovecharon, los amores que no llegaron a expresarse y aquellos momentos que quedaron sin vivir. Esa mirada introspectiva encuentra una nueva interpretación en la voz de Ricky Martin y Kany García.

Además, la canción tiene una conexión especial con Puerto Rico, ya que sus imágenes evocan a San Juan y distintos elementos relacionados con las raíces del cantante.

Un recorrido por la historia de Ricky Martin con una mirada renovada

Con "ReVivo", Ricky Martin no se limita a recuperar canciones de distintas etapas de su trayectoria. La intención es llevarlas hacia un nuevo contexto musical a partir del encuentro con artistas de diferentes generaciones.

El resultado propone una combinación entre memoria, identidad, nuevas sonoridades y colaboración, con canciones conocidas que adquieren otra perspectiva a partir de los artistas invitados.

La propuesta también funciona como un puente entre distintas épocas de la música latina y permite que composiciones que forman parte del repertorio de Ricky Martin vuelvan a ocupar un lugar destacado con producciones actuales.

Ricky Martin prepara nueva música

El artista continúa trabajando en su próximo álbum de estudio. Ricky Martin atraviesa así una nueva etapa de su carrera en la que combina el reconocimiento de su extensa trayectoria con nuevos proyectos y colaboraciones.

Con este lanzamiento, el cantante vuelve a mirar hacia algunas de sus canciones más emblemáticas, pero con una propuesta que busca darles una nueva vida y acercarlas a públicos de distintas generaciones.



