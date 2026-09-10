Ricky Martin presenta ReVivo, un proyecto que revisita sus grandes canciones

Ricky Martin presentó "ReVivo", un nuevo proyecto musical que recupera algunas de las canciones más representativas de su carrera y las lleva a nuevas versiones a través de producciones y colaboraciones con artistas de distintas generaciones y estilos.

Una nueva versión de "Asignatura Pendiente"

Como parte del lanzamiento, Ricky Martin estrenó una nueva versión de "Asignatura Pendiente" junto a Kany García. La canción, escrita por Ricardo Arjona, es una de las piezas más reconocidas de su repertorio y en esta oportunidad suma la participación de la cantautora puertorriqueña.

La nueva interpretación mantiene el carácter emocional de la canción y vuelve a poner en primer plano una letra atravesada por los recuerdos, las oportunidades que quedaron pendientes y los vínculos con Puerto Rico.

Seis canciones, seis colaboraciones

ReVivo está compuesto por seis canciones y reúne a Ricky Martin con diferentes referentes de la música latina: Carín León en "A Medio Vivir", Kany García en "Asignatura Pendiente", Los Ángeles Azules y TINI en "Vuelve", Luan Santana en "Estranho", Grupo Frontera en "Tu Recuerdo" y Christian Nodal en "Fuego de Noche, Nieve de Día".

Las nuevas versiones recorren diferentes sonidos, entre ellos el pop latino, la cumbia y el mariachi, a partir de canciones que forman parte de la trayectoria del artista.

Ricky Martin y Carín León se unen en una nueva versión de "A Medio Vivir"

Ricky Martin prepara nueva música

El lanzamiento de ReVivo se suma a una nueva etapa creativa de Ricky Martin, quien actualmente trabaja en el estudio en la grabación de su próximo álbum.

El EP ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.