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Robert Plant anuncia un nuevo EP con cuatro canciones de folk y americana

El exvocalista de Led Zeppelin lanzará "Saving Grace: All That Glitters..." el 9 de octubre en formato digital. El trabajo reúne cuatro canciones junto a Saving Grace, el proyecto que comparte con la cantante Suzi Dian y músicos de la escena de raíces británica.

Cecilia Andrea Bello
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Robert Plant continúa explorando su vínculo con el folk, el blues y la música de raíces con un nuevo lanzamiento. El músico publicará el próximo 9 de octubre Saving Grace: All That Glitters..., un EP digital de cuatro canciones editado por Nonesuch.

El material había sido lanzado anteriormente en vinilo con motivo del Record Store Day y ahora llegará a las plataformas digitales. El EP funciona como una continuación del aclamado álbum Saving Grace, publicado por Plant en 2025.

Robert Plant anuncia un nuevo EP con cuatro canciones de folk y americana

Cuatro canciones y un adelanto 

El nuevo trabajo está compuesto por cuatro canciones que profundizan en el repertorio de folk y americana que Plant y su banda vienen explorando: los temas tradicionales "The Blackest Crow" y "Two Coats", "Orphan Girl", de Gillian Welch, y "Poison", de Bert Jansch.

Como adelanto del lanzamiento, "Two Coats" ya se encuentra disponible junto con un visualizador.

El EP vuelve a reunir a Plant con Suzi Dian y los músicos que integran Saving Grace: Oli Jefferson en batería, Tony Kelsey en guitarra, Matt Worley en banjo y otros instrumentos de cuerda, y Barney Morse-Brown en violonchelo.

El recorrido de Saving Grace 

Saving Grace nació en 2019, en la casa de Plant ubicada en la zona fronteriza de Gales. El proyecto surgió a partir del encuentro entre músicos unidos por su interés por diferentes expresiones de la música de raíces, como el blues, el folk, el gospel y el country.

La banda comenzó experimentando de manera informal y, después de la interrupción provocada por la pandemia, retomó sus actividades con grabaciones y presentaciones en espacios pequeños.

Con el tiempo, Saving Grace amplió su recorrido y realizó distintas etapas de una gira por Estados Unidos, con localidades agotadas. El grupo también pasó por espacios como Tiny Desk de NPR, CBS Saturday Morning y World Café de NPR, además de participar en presentaciones televisivas.

Robert Plant anuncia un nuevo EP con cuatro canciones de folk y americana

Un reconocimiento para Robert Plant 

El lanzamiento del EP coincide además con un reconocimiento a la trayectoria del músico. La American Music Association rendirá homenaje a Robert Plant con su Premio a la Trayectoria, en una ceremonia prevista para el 16 de septiembre.

A través de Saving Grace, Plant continúa ampliando una etapa de su carrera alejada de las estructuras del rock clásico y enfocada en la exploración de diferentes tradiciones de la música de raíces.

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