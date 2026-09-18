Robert Plant anuncia un nuevo EP con cuatro canciones de folk y americana

Robert Plant continúa explorando su vínculo con el folk, el blues y la música de raíces con un nuevo lanzamiento. El músico publicará el próximo 9 de octubre Saving Grace: All That Glitters..., un EP digital de cuatro canciones editado por Nonesuch.

El material había sido lanzado anteriormente en vinilo con motivo del Record Store Day y ahora llegará a las plataformas digitales. El EP funciona como una continuación del aclamado álbum Saving Grace, publicado por Plant en 2025.

Cuatro canciones y un adelanto

El nuevo trabajo está compuesto por cuatro canciones que profundizan en el repertorio de folk y americana que Plant y su banda vienen explorando: los temas tradicionales "The Blackest Crow" y "Two Coats", "Orphan Girl", de Gillian Welch, y "Poison", de Bert Jansch.

Como adelanto del lanzamiento, "Two Coats" ya se encuentra disponible junto con un visualizador.

El EP vuelve a reunir a Plant con Suzi Dian y los músicos que integran Saving Grace: Oli Jefferson en batería, Tony Kelsey en guitarra, Matt Worley en banjo y otros instrumentos de cuerda, y Barney Morse-Brown en violonchelo.

El recorrido de Saving Grace

Saving Grace nació en 2019, en la casa de Plant ubicada en la zona fronteriza de Gales. El proyecto surgió a partir del encuentro entre músicos unidos por su interés por diferentes expresiones de la música de raíces, como el blues, el folk, el gospel y el country.

La banda comenzó experimentando de manera informal y, después de la interrupción provocada por la pandemia, retomó sus actividades con grabaciones y presentaciones en espacios pequeños.

Con el tiempo, Saving Grace amplió su recorrido y realizó distintas etapas de una gira por Estados Unidos, con localidades agotadas. El grupo también pasó por espacios como Tiny Desk de NPR, CBS Saturday Morning y World Café de NPR, además de participar en presentaciones televisivas.

Un reconocimiento para Robert Plant

El lanzamiento del EP coincide además con un reconocimiento a la trayectoria del músico. La American Music Association rendirá homenaje a Robert Plant con su Premio a la Trayectoria, en una ceremonia prevista para el 16 de septiembre.

A través de Saving Grace, Plant continúa ampliando una etapa de su carrera alejada de las estructuras del rock clásico y enfocada en la exploración de diferentes tradiciones de la música de raíces.