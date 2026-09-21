Rosé lanzó "New trick", su nuevo sencillo junto a Apple

Rosé presentó "New trick", su nuevo sencillo que combina alt-pop, influencias del punk-rock de los 2000 y la energía de las comedias románticas de los 90. El lanzamiento forma parte de la última campaña "Shot on iPhone" de Apple y llegó acompañado por un videoclip dirigido por el reconocido cineasta Dave Meyers.

La canción aborda los desengaños y las dificultades emocionales desde una mirada de resiliencia. A lo largo del tema, Rosé transforma ese estado de ánimo y propone una actitud más lúdica y optimista, con un estribillo que funciona como punto de quiebre.

Rosé presentó "New trick", su nuevo sencillo

El videoclip fue filmado completamente con el iPhone 18 Pro, que incorpora, entre otras novedades, una cámara con control de apertura variable. Meyers, quien trabajó anteriormente con artistas como Taylor Swift, Kendrick Lamar y Ariana Grande, construyó una propuesta visual colorida y dinámica para acompañar el espíritu de la canción.

Una nueva etapa para Rosé

En una reciente entrevista con Vogue, Rosé contó que viene trabajando desde hace tiempo en nueva música y adelantó que continúa definiendo el sonido de la próxima etapa de su carrera. "New trick" llega después de su primer álbum de estudio, rosie, publicado en 2024.

Como solista, Rosé también alcanzó un importante impacto internacional con "APT.", su colaboración con Bruno Mars, mientras continúa formando parte de BLACKPINK, uno de los grupos femeninos más reconocidos de la escena musical global.

Con "New trick", la artista vuelve a presentar una faceta diferente de su universo musical y abre el camino hacia la nueva etapa que prepara para los próximos meses.