Sabroso presenta "Sigo pensando en ti", una nueva balada que suma su costado romántico

Sabroso presentó "Sigo pensando en ti", su nuevo single, con una propuesta que se aleja del formato tradicional del cuarteto para adentrarse en el terreno de la balada. La canción pone en primer plano el costado romántico de la banda, una faceta que forma parte de su extensa producción musical.

El tema fue grabado en el Estudio BFC Records de la ciudad de Córdoba y ya se encuentra disponible en plataformas digitales. El lanzamiento también llegó acompañado por un videoclip, filmado en La Caballeriza de Despeñaderos, Córdoba, que fue estrenado a través del canal oficial de Sabroso en YouTube.

Sabroso presentó "Sigo pensando en ti"

"Sigo pensando en ti" se suma así al repertorio de una banda que, a lo largo de sus 25 años de trayectoria, construyó una identidad dentro del cuarteto y también exploró diferentes estilos y formatos a lo largo de su discografía.

25 años de trayectoria

Durante su recorrido, Sabroso se presentó en distintos escenarios y estadios del país, entre ellos el Estadio Chateau Carreras, el Estadio Mario Kempes, el Luna Park, el Teatro Gran Rex, el Estadio Hilario Sánchez de San Juan, el Estadio General Paz Juniors y el Orfeo Superdomo.

La banda cuenta además con una discografía de más de 50 discos editados, entre los que se incluyen producciones dobles, triples y cuádruples, además de un libro.

En 2023, Sabroso celebró sus 22 años de carrera con un show con entradas agotadas en el Superdomo de La Rioja, con capacidad para 15.000 personas. Durante 2025, continuó con presentaciones en distintos puntos del país.

Con "Sigo pensando en ti", Sabroso suma una nueva canción a su recorrido y vuelve a explorar el perfil romántico que también forma parte de su identidad musical.