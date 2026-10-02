Sandro: sus discos inéditos llegan a las plataformas durante octubre

Octubre trae una nueva oportunidad para volver a escuchar parte del repertorio de Sandro. En el marco del mes de las Madres, Sony Music estrena en plataformas digitales tres álbumes de la discografía del Gitano que hasta ahora no estaban disponibles en formato digital.

La trilogía estará integrada por "Te espero...", "Después de 10 años" y "Sandro... siempre Sandro", con un lanzamiento por semana. Los discos recorren distintas etapas de su producción y reúnen baladas, rock, shake, folk, boleros y canciones vinculadas a algunas de sus películas.

Los tres álbumes de Sandro llegan a las plataformas digitales durante octubre

"Te espero...": disponible desde el 1° de octubre

El primero de los álbumes llegará a las plataformas el 1° de octubre. Publicado originalmente en 1972, contiene 12 canciones, varias de ellas vinculadas a bandas sonoras de películas protagonizadas por Sandro.

Entre los temas incluidos aparecen "El deseo de vivir", "Pequeña mujer", "No me dejes... no, mi amor", "Diablo angelical", "Me juego entero por tu amor", "Te espero bajo el sol", "Carolina en mi piel" y "Con diez años más".

El disco también contiene dos canciones que no fueron incluidas en películas: "En nombre del amor" y "Heredarás mi nombre".

"Te espero..." fue grabado entre agosto y noviembre de 1972 junto a Jorge Leone y su orquesta. La edición original estaba dividida dos lados de seis canciones cada uno.

"Te espero..." - Sandro lanzó el álbum en 1972, con 12 canciones

"Después de 10 años": disponible desde el 8 de octubre

El segundo lanzamiento será el 8 de octubre. Publicado en 1973, el álbum incluye 12 canciones y tiene entre sus piezas centrales a "Mi amigo el Puma", uno de los temas más reconocidos de ese período.

El disco también reúne canciones como "De amor se nace y se muere", "El sol se quedó dormido", "Al final corazón", "Adónde va el amor", "Detrás de la puerta", "Voy a pasarme la noche", "Dónde vas los domingos", "Daun daun, quién es?" y "Voy a llamarte mía".

"Después de 10 años" fue grabado entre mayo y octubre de 1973, nuevamente con Jorge Leone y su orquesta, y recibió un Disco de Oro por sus ventas.

El título del álbum hace referencia a los diez años transcurridos desde la primera grabación de Sandro, realizada el 13 de septiembre de 1963.

"Después de 10 años" - El disco fue publicado originalmente en 1973

"Sandro... siempre Sandro": disponible desde el 15 de octubre

La trilogía se completa el 15 de octubre con "Sandro... siempre Sandro", álbum publicado originalmente en 1974.

Entre sus 12 canciones aparecen "María, la Brava" y "Dime qué más quiero", esta última incluida en la película Operación rosa rosa.

El disco también recorre diferentes estilos a través de canciones como "A la salud de mis amigos", "Deja de llorar mi vida", "Esa chica no espera", "Más cada día", "Por lo que quieras" y "Para poder vivir".

El álbum fue grabado entre julio y septiembre de 1974 junto a Jorge Leone y su orquesta. El repertorio se completa con "Abrázame tan fuerte como quieras", "Canción agradecida", "Porque había" y "Amor, motivo de mi ser".

"Sandro... siempre Sandro" - El álbum llegó en 1974 con 12 canciones

Una trilogía para redescubrir al Gitano

Con estos tres lanzamientos semanales, Sony Music suma al universo digital una parte del catálogo de Sandro que permite recorrer diferentes momentos de su carrera y recuperar canciones conocidas junto a otras menos difundidas.

Las fechas de estreno serán: "Te espero..." el 1° de octubre, "Después de 10 años" el 8 de octubre y "Sandro... siempre Sandro" el 15 de octubre.