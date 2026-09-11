Sebastián Mendoza vuelve a la música inédita con "Dueles", el primer adelanto de su nuevo disco

Sebastián Mendoza presenta "Dueles", su nuevo single y primer adelanto de su próximo disco. El lanzamiento llega después de casi tres años sin publicar una canción inédita de su autoría y mientras el artista transita su "Tour Legado", con el que celebra una trayectoria cercana a los 25 años.

Compuesta por Sebastián Mendoza junto a Juan Portela y Julián Melián, "Dueles" recupera la cumbia norteña, la melodía romántica y una interpretación atravesada por el desamor, elementos que forman parte del sonido con el que el cantante construyó su vínculo con el público.

"DUELES", la nueva canción de Sebastián Mendoza, ya está disponible

Una nueva etapa

El lanzamiento marca el comienzo de un nuevo capítulo artístico para Sebastián Mendoza. Con el respaldo de Universal Music Argentina, el cantante trabaja en un próximo álbum que combinará sus clásicas baladas, la cumbia norteña y nuevas búsquedas musicales.

"DUELES" llega así como la primera puerta de entrada a ese proyecto y se suma a un repertorio que busca convivir con las canciones que marcaron distintas etapas de su carrera.

"Tour Legado", casi 25 años de trayectoria

Mientras presenta nueva música, Sebastián Mendoza continúa con "Tour Legado", un espectáculo que recorre una historia musical construida durante casi 25 años.

La gira tendrá próximas presentaciones el 12 de septiembre en Salón La Fábrica de Comodoro Rivadavia, el 19 de septiembre en Teatro ADN de Salta, el 24 de octubre en Teatro Alberdi de Tucumán, el 31 de octubre con doble función en Casino Magic de Neuquén y el 14 de noviembre en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas de Buenos Aires.

Una trayectoria ligada a la música tropical

Desde sus comienzos acompañando a su padre cantante y su paso por Grupo Malagata, Sebastián Mendoza desarrolló una carrera como solista que incluye 14 álbumes y presentaciones en escenarios como el Teatro Gran Rex, Teatro Ópera, Luna Park y Obras, con localidades agotadas.

Sebastián Mendoza y Luciano Pereyra, juntos en la versión cumbia de "Me Enamoré de Ti"

Además, mantiene la misma banda de músicos que lo acompaña desde sus comienzos como solista. Entre sus canciones más recientes se encuentra "Te Soltaré", que supera los 21 millones de reproducciones en su canal oficial de YouTube, y su colaboración con Luciano Pereyra en la versión cumbia de "Me Enamoré De Ti".

Con "DUELES", Sebastián Mendoza vuelve a poner el foco en la música inédita y abre el camino hacia una nueva producción discográfica.

Mirá el nuevo videoclip de Sebastián Mendoza "Dueles"