SER presenta "Sola" junto a DMIX de Los Cafres: reggae, pop y una historia de amistad

SER anticipa la llegada de la primavera con "Sola", su nuevo single en vivo junto a DMIX, nombre artístico de Demián Marcelino, compositor y guitarrista de Los Cafres.

El lanzamiento representa el segundo adelanto de "La Vida Baila Live Session", el primer disco en vivo de la banda, que se irá dando a conocer canción por canción hasta su lanzamiento completo, previsto para fin de año.

Con una combinación de reggae y pop, el tema recupera el espíritu festivo de SER y suma una colaboración atravesada por años de amistad, música y proyectos compartidos entre sus protagonistas.

SER y DMIX, unidos por años de música

La relación entre Fede Berdullas, integrante de SER, y Demián Marcelino tiene una historia que excede ampliamente esta colaboración. Ambos son amigos, colegas y hermanos de la vida, además de haber trabajado juntos en numerosas composiciones, producciones y presentaciones.

DMIX es también cofundador de SER, por lo que su participación en "Sola" representa un encuentro particularmente significativo para la banda.

La canción cuenta además con la participación de Willy Rangone, de Los Cafres, en trompeta, y Fapeto, integrante de Choque Urbano, en percusión. La producción artística estuvo a cargo de Diego "Chapa" Blanco, de Los Pericos.

"Sola", una canción que marcó un antes y un después

Para SER, "Sola" ocupa un lugar especial dentro de su recorrido. Fede Berdullas recordó que el tema fue la primera canción viral de la banda en Spotify, además de haber recibido una nominación a los Premios Gardel y ser reconocida entre las canciones del verano.

El cantante destacó que todo ese recorrido convirtió al tema en una pieza fundamental para el grupo y aseguró que "representó realmente un antes y un después para la banda".

En ese contexto, Berdullas también habló sobre la posibilidad de volver a trabajar con Demián Marcelino y dejó en claro la admiración que siente por su compañero. Para el músico, compartir una canción con DMIX es al mismo tiempo un placer, un honor y una experiencia familiar.

Además, destacó su recorrido como persona, músico, compositor y productor latinoamericano, antes de definirlo de una manera contundente: "¡Demi es un GROSO, con mayúsculas!"

Una experiencia audiovisual diferente

"La Vida Baila Live Session" fue grabada en Buenos Aires, Argentina, y cuenta con la dirección de Diego Latorre, ganador de un Premio Gardel.

La producción fue registrada con un formato particular: cinco cámaras en mano siguieron la acción durante la sesión, mientras que el público fue ubicado entre los propios músicos.

La decisión buscó generar una experiencia inmersiva y alejarse de la clásica grabación de un show. Así, las imágenes intentan trasladar al espectador la energía de una presentación cercana, donde conviven el clima íntimo y el espíritu festivo que caracteriza a SER.

El proyecto irá revelando sus canciones de manera progresiva hasta completar el álbum, cuyo lanzamiento está previsto para fin de año.

El primer adelanto fue una versión de Los Auténticos Decadentes

Antes de "Sola", SER presentó "Loco tu forma de SER (en vivo)", una versión uptempo del reconocido clásico latinoamericano de Los Auténticos Decadentes.

El lanzamiento tuvo una importante repercusión en los rankings de Monitor Latino: alcanzó el número uno del Chart Hot Song y también ingresó al Top 10 del Chart General Argentina.

De esta manera, la banda continúa mostrando distintas canciones de "La Vida Baila Live Session" mientras apuesta por nuevas versiones, invitados y una propuesta audiovisual que busca reflejar la identidad de sus shows.

SER se prepara para celebrar la primavera

El lanzamiento del último sencillo también funciona como antesala de una presentación especial para la banda. SER formará parte de la Fiesta de la Primavera más grande del país, que se realizará el domingo 20 de septiembre en el escenario ubicado en el Parque de Asistencia del Rally, a orillas del Lago San Roque, en Villa Carlos Paz, Córdoba.

El evento tendrá un line-up integrado además por Kapanga, Los Tipitos, Desakta2 y La Banda de Grillo.

Una banda en pleno crecimiento

Así, mientras continúa revelando su primer álbum en vivo, SER suma una nueva canción a su recorrido y vuelve a encontrarse con uno de sus colaboradores más cercanos para darle una nueva vida a "Sola".