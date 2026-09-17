"Sexy Magic": la canción de Ca7triel y Paco Amoroso que sonará en el GTA VI

Ca7triel y Paco Amoroso atraviesan uno de los momentos de mayor exposición de su carrera.

La dupla argentina logró ampliar su alcance más allá de las fronteras del país y consolidó una fuerte presencia en la escena internacional, con una propuesta que combina diferentes géneros y una identidad propia.

De la música a los videojuego

Los artistas sumaron ahora un nuevo hito: su música formará parte de GTA VI, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años. Junto a Fred again..., PinkPantheress y Etienne de Crécy, lanzaron "Sexy Magic", una canción que integrará la banda sonora del nuevo título de Rockstar Games.

De esta manera, la dupla se suma a una lista de artistas reconocidos que formarán parte de las radios y los sonidos que acompañarán a los jugadores durante su recorrido por el universo de Vice City y Leonida.

La noticia se conoce luego de que la dupla recibiera siete nominaciones a los Latin Grammy 2026, en medio de una etapa de fuerte crecimiento para su proyecto musical.

Rockstar Games presentó "Grand Theft Auto VI: The Album"

La compañía desarrolladora Rockstar Games confirmó la banda sonora de la nueva edición del videojuego mediante la presentación de "Grand Theft Auto VI: The Album".

El álbum contará con 34 canciones originales y reunirá a artistas de diferentes estilos, en una selección pensada para acompañar la identidad musical del universo de GTA VI.

Desde sus canales oficiales, Rockstar Games anunció:

"Con 34 pistas originales que capturan la energía eléctrica de Vice City y Leonida, de un elenco de artistas que desafía géneros. Escucha los primeros seis sencillos hoy, y preordena en vinilo y CD".

El lanzamiento de los primeros temas permitió conocer parte de la propuesta musical que acompañará la experiencia de juego.

El mensaje de Ca7triel y Paco Amoroso

Por su parte, las cuentas oficiales de Ca7triel y Paco Amoroso compartieron la portada del álbum con una frase que reflejó su entusiasmo por formar parte de la saga:

"GTA NUESTRO JUEGO FAVORITO", escribieron los artistas.

La incorporación al soundtrack de GTA VI llega en un momento especialmente importante para la dupla, que también recibió siete nominaciones a los Latin Grammy 2026.

Así, su participación en uno de los videojuegos más reconocidos de la industria se suma a una serie de hitos que reflejan la expansión de su música hacia nuevos públicos.

Cuáles son las primeras seis canciones del soundtrack de GTA VI

Además de "Sexy Magic", el álbum presentó otros cinco adelantos que forman parte de la primera tanda de lanzamientos:

Yung Lean: "Eso es todo", junto a Future y Metro Boomin.

Travis Scott: "RHYNO", producido por Guy-Manuel de Homem-Christo.

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again... y Etienne de Crécy: "Sexy Magic".

Morgan Wallen: "Lo último que necesitas".

Rauw Alejandro: "Macacoa 2000".

Keith Richards: "Luces brillantes, gran ciudad".





La selección combina artistas de distintos géneros y generaciones y anticipa la diversidad musical que tendrá el nuevo videojuego.

Cuándo se podrá jugar al GTA VI

El esperado GTA VI estará disponible desde el 19 de noviembre en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series.

Un nuevo escenario para la música de Ca7triel y Paco Amoroso

La llegada de "Sexy Magic" al soundtrack de GTA VI representa un nuevo punto de encuentro entre la música argentina y una de las franquicias más reconocidas de la industria de los videojuegos.

Para Ca7triel y Paco Amoroso, el lanzamiento se produce en plena expansión internacional y después de un período marcado por nuevos reconocimientos y colaboraciones.

La inclusión del nuevo sencillo también marca la continuidad de un recorrido que los llevó a compartir proyecto con artistas de distintos países y géneros. Para los argentinos, se trata de otra oportunidad de ampliar el alcance de su música y seguir consolidando su presencia fuera de Argentina.



