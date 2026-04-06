Skrillex sorprende con "Duro", su explosiva colaboración junto a Young Miko

El reconocido productor y DJ Skrillex vuelve a sacudir la escena global con el lanzamiento de "Duro", su nuevo sencillo junto a Young Miko. La colaboración llega en un momento clave de su carrera, marcado por una fuerte presencia en Latinoamérica y una conexión cada vez más sólida con artistas de la región.

El estreno no solo genera expectativa por la unión de dos referentes de la música actual, sino que también capitaliza el impulso de su reciente gira por el continente, donde el artista estadounidense reafirmó su vigencia y capacidad de reinventarse.

Un lanzamiento impulsado por su paso por Sudamérica

El nuevo single llega luego de una intensa gira de dos semanas por Sudamérica, en la que el artista formó parte de grandes festivales como Lollapalooza Argentina, Lollapalooza Chile y Lollapalooza Brasil, además de su presentación en Festival Estéreo Picnic.

Durante ese recorrido, también protagonizó momentos destacados fuera de los escenarios principales. Entre ellos, un show paralelo en Argentina junto a Bizarrap y su participación en una transmisión en vivo de Veneno Radio con RHR y MC Dricka, ampliando aún más su alcance en la escena urbana.

Una colaboración que nació en vivo

"Duro" no es un lanzamiento improvisado. El tema tuvo sus primeras pistas en 2024, cuando Skrillex lo presentó junto a Young Miko durante su regreso al escenario principal del Ultra Miami Music Festival, uno de los eventos más importantes de la música electrónica a nivel mundial.

La química entre ambos artistas volvió a quedar en evidencia durante su show en Bogotá, en el marco del Estéreo Picnic, donde no solo interpretaron el tema, sino que también anunciaron oficialmente su fecha de lanzamiento, generando una fuerte expectativa entre los fans.

Un puente entre la electrónica y lo urbano

Con "Duro", Skrillex continúa explorando nuevas sonoridades y consolidando su vínculo con la música latina. La participación de Young Miko aporta frescura y una identidad urbana que dialoga con la potencia electrónica característica del productor, dando como resultado una propuesta moderna y global.