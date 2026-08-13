Sofía Mora presenta "LIMBO SESSION", un viaje por sus distintas facetas artísticas

Sofía Mora presenta "LIMBO SESSION", un nuevo EP que propone una mirada renovada sobre algunas de las canciones más representativas de su carrera. El proyecto funciona como un punto de encuentro entre los distintos universos que atravesaron su recorrido artístico, desde el pop de "XOXO" hasta la sensibilidad de "El Mundo Real".

El EP está compuesto por cuatro versiones grabadas junto a una banda de 11 músicos, con una propuesta que busca capturar la potencia de Sofía sobre el escenario y profundizar el vínculo entre las canciones, la interpretación y el público.

Sofía Mora se une a Luz Gaggi en "Es Historia No Es Error"

"LIMBO SESSION" incluye "Me Siento Tan Bien", "Segunda Opción" junto a CIENDI, "Yo No Te Busqué" y "Es Historia No Es Error" junto a Luz Gaggi. A través de estas canciones, Sofía recorre distintas emociones vinculadas al amor, el desencanto, la aceptación y el crecimiento personal.

El concepto de LIMBO representa para la artista un estado de transición: una pausa entre diferentes etapas y una oportunidad para revisar su propio recorrido desde una nueva perspectiva sonora e interpretativa.

LIMBO TOUR

En paralelo al lanzamiento, Sofía Mora recorrerá distintas ciudades de Argentina y la región con su LIMBO TOUR. La gira comenzará el 4 de septiembre en La Plata y continuará por Tucumán, Córdoba, Rosario y Mar del Plata, además de una presentación en Montevideo y una fecha en Buenos Aires el 27 de noviembre en Deseo.

Con 23 años, Sofía Mora continúa consolidando una identidad artística que atraviesa géneros como R&B, neo soul, pop y rock. Además de cantante y compositora, es productora de sus propias canciones y trabaja junto a Sony Music Publishing y Sony Music Argentina.

Mirá el nuevo lanzamiento de Sofía Mora