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Soledad y Cazzu se encuentran en "Alma de Rezabaile" junto a Nati Pastorutti y Flor Cazzuchelli

Las artistas se reúnen junto a sus hermanas en una nueva entrega de Casa Sole para reinterpretar una chacarera de raíz santiagueña dedicada a la Telesita.

Cecilia Andrea Bello
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Soledad presentó un nuevo episodio de Casa Sole con una versión especial de "Alma de Rezabaile", que reúne por primera vez en el ciclo a dos duplas de hermanas: la cantante junto a Nati Pastorutti y Cazzu junto a Flor Cazzuchelli. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La elección no es casual. "Alma de Rezabaile" es una chacarera de raíz santiagueña que homenajea a la Telesita, figura de devoción popular de Santiago del Estero, y a los rezabailes que mantienen viva su historia dentro de la tradición cultural de la provincia.

&nbsp;Soledad y Cazzu, juntas en "Alma de Rezabaile"&nbsp;
 Soledad y Cazzu, juntas en "Alma de Rezabaile" 

Dos familias, una misma canción 

El nuevo episodio de Casa Sole propone un encuentro entre cuatro mujeres con recorridos diferentes, pero unidas por la música y por sus vínculos familiares. Por un lado, Soledad y Nati, criadas dentro de una tradición ligada al folklore; por otro, Cazzu y Flor, que comparten su propia historia y camino artístico.

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La propuesta también pone el foco en cuatro voces femeninas al frente de una chacarera, dentro de un género cuya historia estuvo marcada durante décadas por una presencia mayoritariamente masculina. En ese contexto, la colaboración suma otra mirada a una canción de raíz tradicional.

Con este lanzamiento, Casa Sole continúa ampliando su recorrido a través de encuentros entre artistas de distintas generaciones y estilos. El ciclo ya contó con participaciones de Pedro Capó, Chango Spasiuk, Miranda!, La T y La M, Zoe Gotusso, Nati Pastorutti y Valen Vargas, entre otros.

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