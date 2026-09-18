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Suma Paciencia presenta "La Nueva Generación" junto a Nonpalidece

La banda estrena una canción que reflexiona sobre el vínculo entre generaciones, los aprendizajes heredados y la posibilidad de cuestionar lo establecido. El tema cuenta con la participación de Néstor, de Nonpalidece, y se construye sobre una base de reggae stepper con influencias caribeñas.

Cecilia Andrea Bello
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Suma Paciencia presenta "La Nueva Generación", una canción que pone el foco en el intercambio entre generaciones y en la manera en que cada una recibe aprendizajes de la anterior, pero también desarrolla nuevas formas de pensar y de mirar el mundo.

El tema cuenta con la participación de Néstor, integrante de Nonpalidece, cuya intervención suma su voz y su impronta al desarrollo de la canción.

&nbsp;Suma Paciencia y Nonpalidece se unen en "La Nueva Generación"&nbsp;
 Suma Paciencia y Nonpalidece se unen en "La Nueva Generación" 

Musicalmente, "La Nueva Generación" se apoya en un reggae stepper enérgico, con fuerte presencia del groove e influencias caribeñas. El bajo, el piano, los coros, los pregones y una sección de vientos con arreglos de inspiración jazzera construyen la identidad sonora del track.

La canción tiene un desarrollo progresivo. Comienza con la voz de Pablo y, a medida que avanza, incorpora la participación de Néstor hasta llegar a un cierre de mayor intensidad, en el que ambas voces se encuentran y se suman nuevos elementos sonoros.

En cuanto a su temática, "La Nueva Generación" parte de una idea central: cada generación hereda experiencias y aprendizajes, pero también puede cuestionar prejuicios y abrir nuevas maneras de entender la realidad.

Con esta colaboración, Suma Paciencia cruza su propuesta musical con la experiencia de Nonpalidece para construir una canción que combina reggae, intercambio generacional y un mensaje centrado en la transformación y la apertura hacia nuevas perspectivas.

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