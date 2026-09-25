Taylor Swift sorprende con cuatro canciones inéditas y estrena "Patient Zero": así es la canción que expande el universo de "The Life of a Showgirl"

Taylor Swift vuelve a ser noticia en la industria musical con el lanzamiento de "Patient Zero", una canción que llega como parte de una nueva edición de su álbum The Life of a Showgirl.

La artista no solo decidió extender el repertorio de su producción, sino que también prepara una propuesta audiovisual con reconocidas figuras del cine internacional.

El estreno se concretó este viernes 25 de septiembre, después de que la cantante presentara el proyecto días atrás. La nueva entrega, titulada The Life of a Showgirl: The Encore, incorpora cuatro canciones inéditas y lleva el álbum a un total de 16 temas.

La decisión de ampliar el disco surgió a partir de un momento de celebración junto a dos colaboradores fundamentales de su carrera: Max Martin y Shellback. Lo que comenzó como un encuentro para festejar la recepción del álbum terminó dando lugar a nuevas composiciones.

"Patient Zero" ya está disponible en las plataformas

La canción es la principal novedad de esta edición y ya puede escucharse en las plataformas digitales. Además de su versión original, el lanzamiento cuenta con una interpretación acústica y otra al piano, lo que permite acercarse al tema desde distintas propuestas musicales.

El sencillo ocupa el puesto número 13 dentro del repertorio de The Life of a Showgirl: The Encore.

Para los seguidores de la artista estadounidense, el estreno representa una nueva oportunidad de explorar los detalles de su producción musical y descubrir las distintas formas en las que la cantante presenta sus canciones.

Las cuatro canciones nuevas que incorpora The Encore

La reedición suma cuatro temas inéditos que amplían la lista original de canciones hasta alcanzar las 16 pistas.

El nuevo material está integrado por:

"Patient Zero"

"Cleveland!"

"Pink Clouding"

"Babylon"

El viaje a Suecia que terminó en nuevas canciones

La historia detrás de los nuevos temas comenzó durante un viaje de Taylor Swift a Suecia. La cantante tenía previsto celebrar junto a Max Martin y Shellback la buena recepción que había tenido The Life of a Showgirl.

Sin embargo, el encuentro tomó otro rumbo. En lugar de limitarse a festejar el resultado del álbum, Taylor volvió a ingresar a un estudio de grabación y terminó trabajando en nuevas canciones.

Así, una celebración entre colaboradores se transformó en una instancia creativa que permitió ampliar el proyecto musical. El resultado es The Life of a Showgirl: The Encore, una edición que incorpora cuatro composiciones inéditas al repertorio.

El videoclip de "Patient Zero" tendrá protagonistas de Hollywood

El lanzamiento de la canción estará acompañado por una producción audiovisual que promete sumar una dimensión cinematográfica a la propuesta.

El videoclip de "Patient Zero" se estrenará mundialmente este domingo 27 de septiembre durante los MTV VMAs. La producción contará con la participación de Colin Farrell y Dakota Johnson, quienes compartirán pantalla con Taylor Swift.

La dirección estará a cargo de la propia cantante, mientras que la fotografía será responsabilidad de Emmanuel Lubezki, reconocido profesional que cuenta con tres premios Oscar.

Taylor Swift y una nueva sorpresa para sus seguidores

Taylor Swift vuelve a demostrar que una producción musical puede seguir creciendo incluso después de su lanzamiento.

Esta vez, "Patient Zero" llega acompañada por tres canciones inéditas más, versiones alternativas y un videoclip que suma nombres destacados de Hollywood.

Lo que nació como una celebración en Suecia junto a sus colaboradores terminó abriendo la puerta a nuevas composiciones. Y quizás ahí esté parte del encanto: cuando parecía que el álbum ya tenía su forma definitiva, la cantante encontró otra manera de seguir explorando su música.



