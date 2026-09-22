Teddy Swims presenta "Perfect Man", la canción que cuestiona la perfección y anticipa su nuevo álbum UGLY

Teddy Swims vuelve a poner su voz al servicio de una historia personal con el lanzamiento de "Perfect Man", su nuevo single, que funciona como adelanto de su segundo álbum de estudio, UGLY.

El disco llegará el 22 de enero a través de Warner Records y representa una etapa de introspección y crecimiento en la vida del artista.

El cantante, nominado a los GRAMMY y reconocido con una certificación Diamante, trabajó en las canciones del álbum durante los últimos 15 meses, un período marcado por el nacimiento de su hijo y por las transformaciones que experimentó tanto en su vida personal como en su rol de padre.

En esta nueva producción, Swims aborda las exigencias que las personas se imponen a sí mismas y la dificultad de aceptar que no siempre es posible responder a las expectativas propias y ajenas.

Con "Perfect Man", el músico propone una mirada honesta sobre la vulnerabilidad y la necesidad de tratarse con la misma comprensión que se les brinda a los demás.

El álbum UGLY ya se encuentra disponible para preordenar, mientras que el nuevo single y su video de interpretación acompañan esta etapa de presentación.

"Perfect Man": una canción sobre las exigencias y las imperfecciones

El nuevo tema de Teddy Swims combina una mirada introspectiva con una propuesta musical que avanza desde una balada orquestal al piano hasta un sonido de banda completa, con una presencia destacada de coros cargados de soul.

La canción recorre distintas emociones vinculadas con el desprecio por uno mismo, el pensamiento de todo o nada y las excusas que pueden aparecer cuando una persona siente que no está cumpliendo con sus propias expectativas.

A medida que avanza la música, el estribillo adquiere un significado más profundo: "No existe tal cosa como un hombre perfecto". La frase resume el eje de una canción que no busca presentar una solución idealizada, sino reflexionar sobre la presión de intentar ser todo para todos.

El tema también plantea una conclusión relacionada con las expectativas afectivas: la idea de que, en lugar de exigir perfección, lo que se busca es alguien dispuesto a esforzarse y seguir creciendo.

El resultado es una composición que combina momentos de sensibilidad y humor con una interpretación vocal intensa, en la que Swims se enfrenta a sus propias contradicciones.

Teddy Swims habló sobre el significado de su nuevo single

Para el artista, "Perfect Man" representa una oportunidad de reflexionar sobre el modo en que se juzga a sí mismo y sobre las responsabilidades que asumió en su vida personal.

En sus propias palabras, el cantante explicó:

"‘Perfect Man' es una canción sobre perdonarse a uno mismo. En mi vida, me impuse un estándar completamente irrealista; fui demasiado duro conmigo mismo como pareja, como padre y ante la responsabilidad de saber que hay personas que dependen de mí y me toman como referente. Realmente creo que nuestras inseguridades y nuestras particularidades son señales de fortaleza, no de debilidad. Mi deseo con esta canción, y con el trabajo y las conversaciones que la rodean, es que las personas puedan sentir cierto alivio, intenten aceptar nuestras limitaciones y hablen abiertamente de ellas en lugar de tratar de ocultarlas".

La declaración refleja uno de los ejes centrales del single: la necesidad de reconocer las propias limitaciones sin convertirlas en motivos de vergüenza.

Swims también compartió una reflexión sobre el deseo de alcanzar la perfección y la contradicción que existe en ese proceso.

"La belleza de perseguir la perfección está en saber que nunca la alcanzaremos", sostuvo Swims.

A través de estas palabras, el artista refuerza la idea de que el crecimiento personal no necesariamente implica llegar a un estado ideal, sino aprender a convivir con las imperfecciones y las exigencias que forman parte de la vida cotidiana.

Una producción con colaboradores habituales y una puesta en escena especial

Para la realización de "Perfect Man", Teddy Swims volvió a trabajar con varios de sus colaboradores habituales. La canción reúne a Julian Bunetta, Afterhrs, Matt Zara, Mikky Ekko, Kendrick Nicholls y Alex Izquierdo, además de Edgar Barrera.

La propuesta musical se complementa con una producción audiovisual que pone el foco en la interpretación del artista y en los elementos orquestales que acompañan el tema.

En el video de interpretación, Swims aparece junto a su propia banda y coristas, acompañados por una sección de cuerdas integrada por cuatro músicos y una sección de vientos también conformada por cuatro integrantes.

La imagen del cantante suma otro detalle relacionado con el concepto de la canción: lleva un traje blanco clásico a rayas, artísticamente raído, una elección estética que refuerza el mensaje de aceptar la imperfección en lugar de intentar ocultarla.

De esta manera, la propuesta visual y la musical se complementan para representar el espíritu de un single que combina vulnerabilidad, fuerza interpretativa y una mirada personal.

"Break Up in Reverse": el antecedente más vulnerable de Swims

El lanzamiento de "Perfect Man" llega después de "Break Up in Reverse", una canción que el propio material promocional presenta como el single más vulnerable de Teddy Swims hasta la fecha.

El tema estuvo acompañado por un videoclip que desarrolló una representación visual de su concepto central. En la producción, el artista canta mientras una topadora que avanza en reversa reconstruye una escena de felicidad doméstica que se había desmoronado a su alrededor.

La propuesta audiovisual se apoya en esa imagen para representar una situación emocional que se reconstruye a través del movimiento inverso de la maquinaria.

El éxito de "Lose Control" y un año de grandes logros

El nuevo single también llega en un momento de gran actividad en la carrera del artista estadounidense. Durante el último año, el cantante cerró una gira mundial con entradas agotadas y obtuvo la segunda nominación a los GRAMMY de su trayectoria.

Uno de los principales hitos de su carrera fue el éxito "Lose Control", que alcanzó la certificación Diamante y marcó un récord en el Billboard Hot 100.

La canción permaneció 112 semanas en la lista, convirtiéndose en el tema con mayor permanencia en la historia del ranking según la información difundida en el material promocional. Su salida de la lista se produjo por una regla destinada a dejar espacio para otras canciones.

Además de alcanzar el primer puesto del Hot 100 y liderar cinco formatos de radio, el éxito superó las 5 mil millones de reproducciones globales.

Estos resultados consolidaron la presencia de Swims en la escena musical internacional y acompañaron una etapa de expansión de su carrera, marcada por las presentaciones en vivo y el reconocimiento de la industria.

Teddy Swims se prepara para The UGLY Tour

Con el lanzamiento de su segundo álbum en el horizonte, Teddy Swims se prepara para The UGLY Tour, después de haber dedicado gran parte de 2026 a sus presentaciones en distintos escenarios.

El artista también tuvo una participación destacada en festivales musicales. Durante este año, fue el único artista que actuó tanto en Stagecoach como en Coachella, según la información difundida en el anuncio.

Su presencia en Coachella también fue noticia por las apariciones de invitados especiales en el escenario, entre ellos David Lee Roth, Joe Jonas y Vanessa Carlton.

A lo largo del verano, Swims realizó una gira por Estados Unidos que incluyó regresos a BottleRock y Bonnaroo, dos festivales en los que volvió a presentarse ante su público.

Más recientemente, el cantante continuó con su agenda internacional y actuó frente a grandes multitudes en distintos festivales, entre ellos Lollapalooza Berlín.

UGLY, un nuevo capítulo en la carrera de Teddy Swims

El próximo álbum de Teddy Swims, UGLY, se presenta como una producción atravesada por las experiencias personales del artista durante los últimos 15 meses. El nacimiento de su hijo y los cambios asociados a su rol de padre forman parte del contexto en el que desarrolló las canciones.

Con "Perfect Man", Swims anticipa un disco que propone explorar las exigencias personales, las inseguridades y el proceso de aprender a perdonarse a uno mismo.

La canción combina una interpretación de fuerte carga emocional con una producción que evoluciona desde el piano hasta un sonido orquestal y de banda completa. A su vez, el mensaje del tema se apoya en una idea que atraviesa toda la propuesta: aceptar que la perfección no es una meta alcanzable y que las propias imperfecciones también pueden ser una fuente de fortaleza.