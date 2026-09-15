Teresa Parodi y Natalia Lafourcade unen sus voces en "Para toda la vida"

Teresa Parodi presenta "Para toda la vida", una nueva canción que cuenta con la participación especial de Natalia Lafourcade. El lanzamiento marca el primer encuentro entre ambas artistas y suma una nueva colaboración al recorrido iniciado por la cantautora argentina con su reciente disco Hasta que amanezca.

La canción se construye alrededor de la ausencia y la permanencia. Su letra recupera recuerdos, lugares compartidos, sueños y pequeños detalles que sobreviven a una despedida, con la canción y la memoria como formas de mantener presente aquello que ya no está.

"Creo en los amores duraderos. En ese ‘para toda la vida' que se construye en las pequeñas cosas: los detalles, los sueños que se soñaron de a dos, esos gestos que parecen simples pero que, con el tiempo, se vuelven parte de una historia compartida", cuenta Teresa Parodi.

Teresa Parodi presenta "Para toda la vida" junto a Natalia Lafourcade

Uno de los recursos particulares de "Para toda la vida" aparece en su estructura: las primeras estrofas regresan hacia el final, pero en un orden diferente. De esta manera, las mismas palabras adquieren otro sentido y acompañan la idea central de la canción: volver sobre los recuerdos para mirarlos desde otro lugar.

La participación de Lafourcade establece además un diálogo entre dos artistas de distintas generaciones y geografías, vinculadas por la canción de autor, la identidad latinoamericana y la renovación de las tradiciones musicales.

En este caso, Parodi eligió el bolero como punto de encuentro y convocó a Lafourcade para compartir la interpretación.

"El bolero es una de las músicas más hermosas y representativas de América Latina, un género atemporal que ha sido honrado por grandes voces de nuestro continente", señala Parodi.

"Para toda la vida" se incorpora así al universo de Hasta que amanezca, álbum presentado por Teresa Parodi en mayo de este año, en el que reafirma su raíz folklórica mientras explora nuevas texturas, ritmos y lenguajes junto a artistas de distintas generaciones y procedencias.

Entre las colaboraciones del disco aparecen Soledad Pastorutti, Lisandro Aristimuño, Susana Baca, Magui Cullen, Julia Zenko, OKTO y la murga uruguaya Doña Bastarda junto a la rapera Shitstem.

Con este nuevo lanzamiento, Teresa Parodi continúa ampliando el recorrido de una obra construida durante décadas, ahora a través de un encuentro con una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana contemporánea.

Mirá el lanzamiento de Teresa Parodi junto a Natalia Lafourcade "Para toda la vida"