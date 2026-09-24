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Tiago PZK abre una nueva era con "Te Gustan Villeros"

El artista argentino presentó el primer corte de su próximo álbum, un proyecto que combina R&B con la identidad del conurbano bonaerense y propone una nueva etapa sonora y visual.

Cecilia Andrea Bello
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Tiago PZK presentó "Te gustan villeros", el primer adelanto de R&G, su próximo álbum de estudio. La canción marca el comienzo de una nueva etapa para el artista, que en este proyecto vuelve a sus raíces y toma a Monte Grande, su ciudad natal, como uno de los escenarios centrales de esta nueva propuesta.

Antes de su lanzamiento oficial, el tema ya había comenzado a generar repercusión en redes sociales, con miles de videos realizados por sus seguidores a partir del audio. 

Tiago PZK abre una nueva era con "Te Gustan Villeros"

Un regreso a Monte Grande 

Para este nuevo proyecto, Tiago PZK vuelve a recorrer los lugares que forman parte de su historia, aunque desde una mirada diferente. En R&G, el barrio conocido se convierte en un escenario extraño e impredecible, donde la realidad comienza a transformarse y adquiere una nueva dimensión.

El videoclip de "Te Gustan Villeros" profundiza ese concepto a través de una narrativa filmada en cámara subjetiva. La historia sigue a una chica cuya identidad no se revela, que lleva a Tiago de la mano durante una noche que comienza como una fiesta y termina convirtiéndose en una persecución por Monte Grande.

A medida que avanza el recorrido, el entorno también cambia y la realidad se vuelve cada vez más distorsionada. De esta manera, la propuesta audiovisual funciona como una extensión del universo planteado para la canción y anticipa parte de la identidad que tendrá R&G.

Un nuevo capítulo en su carrera 

Con millones de reproducciones y una audiencia que continúa creciendo a nivel internacional, Tiago PZK viene construyendo una trayectoria que lo llevó a colaborar con artistas como Teddy Swims, Marshmello, Manuel Turizo, Anitta, Bizarrap, Nicki Nicole, María Becerra, Duki y LIT Killah.

A lo largo de su carrera también lanzó canciones como "Piel", "BZRP Music Sessions #48", "Entre Nosotros Remix", "Nos Comemos" y "Los del Espacio".

Ahora, con "TE GUSTAN VILLEROS", Tiago PZK abre el camino hacia R&G, un álbum que propone regresar a sus orígenes para convertirlos en el punto de partida de una nueva identidad musical y visual.

Mirá el nuevo videoclip de Tiago PZK "Te Gustan Villeros"

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