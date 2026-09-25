U2 anuncia ‘Carnaval de Luz', su nuevo álbum tras 9 años y con la última grabación de Dolly Parton

U2 anunció el lanzamiento de Carnaval De Luz, su nuevo álbum de estudio y el primero con material inédito de la banda en nueve años. El disco, que será el 16° trabajo de estudio de su carrera, estará disponible a partir del 13 de noviembre de 2026 y llega acompañado por "Silencio", una nueva canción que ya cuenta con su videoclip oficial.

El anuncio se produce en una semana especial para la historia del grupo, ya que se cumplen 50 años del momento en que Larry Mullen Jr. dejó una nota en el tablón de anuncios de Mount Temple Comprehensive School, en Dublín, para buscar integrantes y formar una banda. Cinco décadas después, U2 continúa integrado por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

U2 presenta "Silencio", su nueva canción

Un disco atravesado por distintas etapas creativas

Grabado en diferentes lugares y producido por Jacknife Lee, Carnaval De Luz reúne 12 canciones y aborda temas como la espiritualidad, la amistad, la libertad y la resistencia frente a las fuerzas oscuras. El álbum combina una búsqueda experimental con composiciones más estructuradas y suma distintas colaboraciones a lo largo del repertorio.

Entre ellas se encuentran Brian Eno, como coautor y encargado de sintetizadores en varias canciones; Martin Garrix, como coautor de "Glorify"; y Daniel Lanois, quien participa con pedal steel en "Torn". Además, Ryan Tedder realizó producción adicional en "Silencio".

El disco también tiene una conexión con los dos EPs sorpresa que U2 presentó a comienzos de 2026, Days of Ash y Easter Lily, grabados durante el mismo período creativo. El vínculo aparece especialmente en "Torn", el último tema del álbum, una canción country interpretada junto a Dolly Parton y coescrita por U2, Parton y Johnny McDaid.

Dolly Parton participa en "Torn", el último track del álbum

"Silencio", la nueva canción

"Silencio" tiene una duración de 2 minutos y 35 segundos y fue presentada como una canción vinculada al espíritu surf-punk de los primeros años de la banda. El videoclip fue filmado en Ciudad de México a comienzos de este año y está dirigido por Cliqua, el dúo de directores integrado por Pasqual Gutiérrez y Raúl "RJ" Sanchez.

Antes de este lanzamiento, U2 había presentado en julio "Street of Dreams", la primera canción anticipada de Carnaval De Luz.

The Edge describió al álbum como una colección "caótica, provocadora y sagrada", mientras que Bono destacó el carácter creativo y diverso de las nuevas canciones y planteó la música como una forma de responder a un contexto atravesado por la oscuridad.

50 años de historia

Formados en 1976 en Dublín, U2 está integrado por Bono (líder, voz y guitarra), The Edge (guitarra, teclados y coros), Adam Clayton (bajo) y Larry Mullen Jr. (batería). A lo largo de cinco décadas, la banda mantuvo su formación original y construyó una trayectoria que la convirtió en una de las agrupaciones más reconocidas de la música internacional.

El 50° aniversario encuentra a U2 con nueva música y un nuevo álbum de estudio en camino. Durante este 2026, además de celebrar sus cinco décadas de historia, la banda habrá publicado 24 canciones nuevas, entre los lanzamientos previos y Carnaval De Luz.

La banda celebra 50 años de historia

Carnaval De Luz tendrá distintas ediciones, entre ellas boxsets Deluxe de edición limitada en vinilo y CD, variantes de vinilo en colores y diseños especiales, CD y vinilo estándar, además de descarga digital. El lanzamiento marcará el regreso de U2 a un álbum con canciones nuevas tras casi una década.