Ulises Bueno presenta "Scaloneta Mundial", la canción oficial de la AFA para el Mundial 2026

Con la mirada puesta en el Mundial 2026 y la ilusión intacta de millones de argentinos, Ulises Bueno lanzó "Scaloneta Mundial", la canción oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para acompañar a la Selección Argentina en un nuevo desafío internacional.

La obra nace como un homenaje al equipo dirigido por Lionel Scaloni y busca reflejar el vínculo único que une a los campeones del mundo con los hinchas que los acompañan en cada paso. Con el estilo popular que caracteriza al artista cordobés, la canción combina cumbia, emoción y espíritu futbolero para transformarse en la banda sonora de una nueva ilusión mundialista.

Ulises Bueno le pone voz a la ilusión mundialista con "Scaloneta Mundial", la canción oficial de la AFA rumbo al Mundial 2026

"Acompañando a la Scaloneta en un nuevo sueño", Ulises Bueno interpreta una canción que celebra la identidad argentina, la garra de los campeones y el amor incondicional de una hinchada que nunca deja de alentar.

Inspirada en el recorrido de la Selección que conquistó el mundo en Qatar 2022, "Scaloneta Mundial" busca transmitir el orgullo de vestir los colores celeste y blanco y el sentimiento que despierta cada presentación del conjunto nacional. La letra incluye frases pensadas para convertirse en cánticos de tribuna y acompañar a los fanáticos en cada partido rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Más que una canción deportiva, la propuesta se presenta como una declaración de amor a la Selección Argentina y a los jugadores que devolvieron la ilusión a todo un país. También funciona como un reconocimiento al camino recorrido por un equipo que marcó una época y volvió a unir a los argentinos detrás de un mismo sueño.

Con referencias a la historia, la camiseta y los ídolos que dejaron huella en generaciones enteras, "Scaloneta Mundial" apunta a convertirse en el himno de los hinchas durante la clasificación y el desarrollo del Mundial 2026.

De esta manera, Ulises Bueno suma su voz a una de las mayores pasiones de los argentinos y acompaña a la Scaloneta en la búsqueda de una nueva página gloriosa para el fútbol nacional.

Mirá el nuevo videoclip de Ulises Bueno "Scaloneta Mundial"