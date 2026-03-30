Uri y B-rlin presentan "Mix Romántico", una fusión en vivo que une lo urbano y la cumbia

Uri, uno de los nombres con mayor proyección dentro de la cumbia rioplatense, se une a B-rlin, una de las figuras más destacadas del momento, para presentar "Mix Romántico", una colaboración que cruza dos universos musicales con naturalidad.

Por un lado, Uri aporta su característico sonido digital y moderno, donde fusiona la cumbia con lo urbano. Por el otro, B-rlin suma una impronta más orgánica, con una propuesta completamente en vivo que refuerza la esencia del género.

El resultado es un mix de dos grandes éxitos de la música latina, grabado 100% en vivo, pero sin perder la identidad urbana que define a Uri. Esta combinación logra un equilibrio que conecta con el presente de la escena y genera un clima ideal de previa y celebración.

"Mix Romántico" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y se perfila como una de esas canciones pensadas para sonar fuerte en reuniones, fiestas y pistas de baile.

Con este lanzamiento, ambos artistas consolidan su crecimiento y demuestran que la cumbia rioplatense sigue evolucionando, incorporando nuevas sonoridades sin perder su esencia.