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Lanzamiento

Uri y B-rlin presentan "Mix Romántico", una fusión en vivo que une lo urbano y la cumbia

Los artistas combinan sus estilos en un lanzamiento que reversiona dos éxitos latinos con una impronta fresca, moderna y pensada para la fiesta.

Cecilia Andrea Bello

Uri, uno de los nombres con mayor proyección dentro de la cumbia rioplatense, se une a B-rlin, una de las figuras más destacadas del momento, para presentar "Mix Romántico", una colaboración que cruza dos universos musicales con naturalidad.

Por un lado, Uri aporta su característico sonido digital y moderno, donde fusiona la cumbia con lo urbano. Por el otro, B-rlin suma una impronta más orgánica, con una propuesta completamente en vivo que refuerza la esencia del género.

Uri y B-rlin presentan "Mix Romántico", una fusión en vivo que une lo urbano y la cumbia

El resultado es un mix de dos grandes éxitos de la música latina, grabado 100% en vivo, pero sin perder la identidad urbana que define a Uri. Esta combinación logra un equilibrio que conecta con el presente de la escena y genera un clima ideal de previa y celebración.

"Mix Romántico" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y se perfila como una de esas canciones pensadas para sonar fuerte en reuniones, fiestas y pistas de baile.

Con este lanzamiento, ambos artistas consolidan su crecimiento y demuestran que la cumbia rioplatense sigue evolucionando, incorporando nuevas sonoridades sin perder su esencia.

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