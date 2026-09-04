Vida Pura presenta "Tiempo de Sanar", el focus track de su nuevo álbum "Flores de Asfalto"

Vida Pura presenta "Flores de Asfalto", su nuevo álbum de estudio, que marca una nueva etapa en el camino de la banda. El disco reúne diferentes matices dentro del reggae latino y refleja la evolución del proyecto a lo largo de los últimos años.

Como focus track llega "Tiempo de Sanar", una canción cálida y luminosa que habla sobre soltar el pasado, abrirse al amor y volver a empezar.

El concepto de Flores de Asfalto nace de encontrar belleza, crecimiento y esperanza incluso en contextos difíciles. A lo largo del álbum, Vida Pura mantiene su esencia mientras explora nuevas sonoridades junto a invitados como Emiliano Brancciari, Nonpalidece, Héctor Mario y Sergio Torres.

El disco llega después de distintos lanzamientos que anticiparon esta nueva etapa, entre ellos "Nostalgias", una reinterpretación del clásico tango argentino junto a Emiliano Brancciari, y "Colores y Brillantes", colaboración con el puertorriqueño Héctor Mario.

Con Flores de Asfalto, Vida Pura continúa construyendo su identidad y abre un nuevo capítulo en su recorrido musical.