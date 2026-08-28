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Zell presenta "Wake Up" antes de su show más importante en el Estadio Malvinas Argentinas

El referente de la nueva generación urbana argentina estrena un single que retrata la confusión de la mañana después de una noche de fiesta, a pocos días de su presentación del 12 de septiembre.

Cecilia Andrea Bello
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A pocos días de uno de los shows más importantes de su carrera, Zell presenta "Wake Up", su nuevo single y una canción que llega como antesala de su esperado desembarco en el Estadio Malvinas Argentinas.

El lanzamiento encuentra al artista explorando la sensación de despertar después de una noche de boliche sin recordar del todo qué ocurrió. Entre chats sin responder, mensajes clavados en visto y recuerdos fragmentados, Zell reconstruye los momentos de una noche que parece haber quedado atrapada entre distintas versiones de sí mismo.

Zell presenta "Wake Up", su nuevo single
Zell presenta "Wake Up", su nuevo single

Producido por Tiano, Ezeq, Tadeoexq y Ansel, productores que trabajaron en canciones de artistas como Duki, Paulo Londra y Neo Pistea, el single se mueve entre la autoconfianza, la incertidumbre y el desvelo. La pregunta sobre qué sucedió la noche anterior se convierte en el punto de partida de una canción atravesada por la identidad urbana de Zell.

"Wake Up" llega en un momento clave para el artista, que se prepara para protagonizar el show más convocante de su carrera hasta el momento. La presentación será el sábado 12 de septiembre en el Estadio Malvinas Argentinas, en el marco del Zelly Tour 2026.

La gira llevó a Zell por distintos escenarios de Europa y Latinoamérica, con presentaciones en España, Chile, México y Uruguay, además de su participación en el festival Riverland en España.

El nuevo single llega luego de "L.A.", producido por BNYX, reconocido por sus trabajos junto a artistas internacionales como Drake, Travis Scott y Nicki Minaj. Para su videoclip, Zell utilizó lentes Ray-Ban Meta y registró en primera persona distintos momentos de su recorrido entre Los Ángeles y Nueva York.

&nbsp;El artista se prepara para su primer Malvinas Argentinas&nbsp;
 El artista se prepara para su primer Malvinas Argentinas 

Con "Wake Up", Zell suma una nueva pieza a una propuesta que combina música, estética, moda y cultura digital, mientras se prepara para dar el próximo gran paso de su carrera frente al público del Malvinas Argentinas.

Las entradas para el show del 12 de septiembre continúan disponibles a través de TuEntrada.

Mirá el nuevo videoclip de Zell "Wake Up"

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