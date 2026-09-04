A 12 años de la muerte de Gustavo Cerati: la emotiva carta que el Indio Solari le dedicó

Este viernes 4 de septiembre se cumplen 12 años de la muerte de Gustavo Cerati, una de las figuras fundamentales del rock argentino y latinoamericano. El líder de Soda Stereo falleció en 2014, después de permanecer cuatro años en coma a raíz del accidente cerebrovascular que sufrió tras brindar un show en Venezuela.

A pocos días de su muerte, el Indio Solari le dedicó una carta abierta en la que recordó al músico y destacó distintos aspectos de su trayectoria.

A 12 años de su muerte, Gustavo Cerati sigue presente en la música y en la memoria de sus seguidore

"Mi aplauso para vos"

En su mensaje, el Indio se dirigió directamente a Cerati y reflexionó sobre la muerte, la música y el legado que había dejado el artista.

"Ahora sí vas a poder evitar el cansancio de huir de la muerte. Todo este tiempo dormido fue necesario, quizá, para enseñarte a morir consolando a tus queridos"

Más adelante, Solari destacó especialmente el trabajo de Cerati como guitarrista y su recorrido por fuera de Soda Stereo.

"Me has hecho disfrutar de tu dulce voz y de tus espléndidos juegos con las guitarras. Tu etapa solista fue sólida y aventurera y es lo que más me gusta de lo que nos has dejado"

La carta cerraba con una frase breve y contundente: "Bueno... a comenzar de nuevo en tierra incógnita. Mi aplauso para vos, Indio".

El Indio Solari recordó a Cerati con una emotiva carta tras su fallecimiento

Cuatro años en coma

Gustavo Cerati sufrió un ACV después de brindar un show en Caracas, Venezuela, en mayo de 2010. Fue internado de urgencia en el Centro Médico Docente La Trinidad, donde recibió el tratamiento inicial.

Luego fue trasladado a Buenos Aires y el 7 de junio de 2010 ingresó a cuidados intensivos en el Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano. Allí, los médicos informaron que presentaba un "daño severo en hemisferio cerebral izquierdo y tronco cerebral".

Cinco meses después, el músico fue trasladado a la Clínica Alcla, donde permaneció internado hasta su muerte.

El adiós a una figura del rock argentino

El 4 de septiembre de 2014, Cerati murió como consecuencia de un paro cardíaco. Tenía 55 años.

Su partida marcó profundamente a la música argentina y latinoamericana, pero su obra continuó vigente a través de sus canciones, sus discos y el legado construido tanto junto a Soda Stereo como durante su carrera solista.

A 12 años de su muerte, las palabras de otros grandes artistas, como las que el Indio Solari le dedicó en aquella carta, vuelven a recordar la dimensión de una figura que dejó una huella imborrable en la música.