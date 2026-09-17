La mamá de Emilia Mernes habló de las críticas que recibe la artista entrerriana: "Yo sé quién es mi hija"

La carrera de Emilia Mernes no solo se construyó sobre escenarios, canciones y grandes éxitos. Detrás de la artista también existe una historia familiar marcada por el acompañamiento, el esfuerzo y la confianza. En ese contexto, su mamá, Gabriela Rueda, participó de una charla íntima en el documental "Bien de Familia", producido por Majo Riera para Flow.

Durante el episodio, la mujer habló sobre el orgullo que siente por el camino recorrido por su hija y recordó distintos aspectos de sus comienzos. También se refirió al impacto que puede generar la exposición pública y a las críticas que la cantante recibe en redes sociales.

La mamá de Emilia Mernes habló sobre las críticas hacia su hija

Con una mirada cercana y desde su lugar de madre, Gabriela Rueda contó cómo atraviesa los comentarios negativos que suelen aparecer alrededor de la artista.

En ese sentido, explicó que escuchó declaraciones muy duras sobre Emilia, aunque aseguró que ninguna logró modificar la imagen que tiene de su hija ni el orgullo que siente por ella.

"Escuché muchas cosas muy feas de ella, pero ninguna me hizo daño ni me lastimó porque yo sé quién es mi hija, sé los valores que tiene, los compromisos que tiene y cómo ella se maneja en la vida. Ninguna me hizo tanto daño como el orgullo de yo saber quién es mi hija", expresó.

La frase reflejó la seguridad que Gabriela tiene sobre la persona que conoce puertas adentro, más allá de la exposición que implica la popularidad de Emilia.

El orgullo de acompañar su carrera

A lo largo del episodio de "Bien de Familia", la mamá de la cantante también se refirió al crecimiento profesional de su hija y a la importancia de haber estado presente durante las distintas etapas de su carrera.

La charla permitió conocer una faceta más personal de Emilia Mernes, alejada de los shows, los lanzamientos y las grandes producciones que forman parte de su presente artístico.

Desde esa perspectiva, Gabriela puso el foco en los valores, los compromisos y la manera en que Emilia se desenvuelve en su vida cotidiana.

Una mirada íntima sobre la relación entre madre e hija

La participación de Gabriela Rueda en el documental mostró el vínculo familiar que existe detrás de una de las artistas argentinas con mayor exposición pública.

Más allá de las críticas y de los comentarios que circulan en redes sociales, la mujer dejó en claro que su mirada sobre Emilia se sostiene en el conocimiento personal y en los años compartidos.

La entrevista permitió descubrir una parte de la cantante que no siempre aparece frente a las cámaras: la de una hija acompañada por su familia y respaldada por la confianza de su mamá.

Emilia Mernes, más allá de los escenarios

El episodio de "Bien de Familia" ofreció un acercamiento a la historia de Emilia Mernes desde una perspectiva familiar. A través de las palabras de Gabriela, el público pudo conocer detalles vinculados con sus inicios, su evolución y el impacto de convertirse en una figura tan expuesta.

Con su contundente declaración, la mamá de la artista dejó un mensaje claro: frente a las opiniones externas, su confianza en Emilia se mantiene intacta.