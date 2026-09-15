Abel Pintos presenta "Ibuprofeno", una canción sobre la ansiedad y los miedos: "Aprovecho los temas para plantear todo lo que me pasa"

Abel Pintos es una de las voces más reconocidas de la música popular argentina y, a lo largo de su carrera, atravesó distintos géneros y etapas artísticas. Entre el folklore, el pop latino y la canción popular, el músico encontró en sus composiciones una manera de expresar aquello que lo atraviesa en su vida personal.

En una entrevista con Paola Prenat para El Canal de la Música, Abel habló sobre "Ibuprofeno", una de sus nuevas canciones, y explicó qué representa para él este lanzamiento. El tema funciona como una mirada hacia los miedos, la ansiedad y esas preguntas que muchas veces aparecen en la vida cotidiana.

El propósito de "Ibuprofeno": plantear preguntas en lugar de respuestas cerradas

Para el artista, "Ibuprofeno" representa una manera diferente de abordar la composición. Mientras muchas de sus canciones anteriores surgieron como consecuencia de procesos de reflexión que terminaban en una conclusión, esta vez eligió dejar abiertas las preguntas.

Al explicar qué significa este lanzamiento para él, el músico expresó: "Estoy muy contento, es una canción distinta en el sentido de que normalmente las canciones que escribo suelen ser el resultado de un proceso, las reflexiones o las cosas que termino son como una conclusión, son historias selladas, pero en este caso esta canción viene a plantear cosas sobre las que voy a seguir preguntándome. La ilusión no es solo artística, sino también filosófica: con el paso del tiempo, ir dando respuestas a estas preguntas respecto al feedback del público".

De esta manera, el cantante planteó que el objetivo de la canción no está necesariamente en ofrecer una respuesta inmediata, sino en abrir un camino de reflexión que pueda continuar con el paso del tiempo y también a partir de lo que genere en quienes la escuchen.

Por qué Abel Pintos decidió sacar esta canción

Al profundizar sobre aquello que lo llevó a escribir su nueva canción, Abel explicó que uno de los principales ejes fue revisar su relación con el miedo. En lugar de pensarlo únicamente como una emoción negativa, comenzó a observarlo como una herramienta que puede tener una función determinada.

"Lo que quise abordar en la canción es más bien el amigarse con el sentido original del miedo. Pienso que el miedo es una herramienta que tendría que jugar a favor y no en contra. No tengo problema cuando el miedo es de advertencia, haciéndonos frenar ante diferentes situaciones; ahí juega a favor", explicó.

En esa línea, el cantante profundizó todavía más en su mirada y sostuvo: "El miedo me parece una parte de la intuición fundamental del ser humano".

Para Abel, el problema aparece cuando esa emoción deja de funcionar como una advertencia y comienza a condicionar las decisiones o las acciones cotidianas.

Los miedos de Abel Pintos y la ansiedad

El músico también relacionó el concepto de la canción con diferentes situaciones que atravesó durante los últimos años, especialmente aquellas vinculadas con su vida familiar y sus hijos.

Al explicar cómo fue revisando su propia relación con el miedo, contó: "El asunto es cuando el miedo se convierte en algo paralizante. Entonces me puse a pensar, en los últimos dos años, lo que vivo a diario con mis hijos, los miedos que tengo con respecto a mí y a ellos. Todo eso me puso a analizar cómo es mi relación con el miedo y me di cuenta de que no estaba tan bajo control, tenía mucha ansiedad, y tiene que ver con la propia dinámica de este mundo donde yo vivo".

A partir de esa reflexión personal, Abel también hizo una observación sobre el contexto actual y la manera en que las preocupaciones pueden potenciarse. "Vivimos en un mundo que alimenta nuestras ansiedades", afirmó.

El artista también señaló que muchas veces la ansiedad aparece cuando la atención queda puesta exclusivamente en aquello que todavía no ocurrió o en el resultado que se espera obtener.

En ese sentido, explicó: "A veces nos preocupamos más por el resultado de las cosas que por las situaciones en sí mismas, ahí se convierte en paralizante".

Frente a ese escenario, Abel planteó que encontrar tranquilidad implica modificar la manera de relacionarse con ese miedo. "La calma y la paz es, en definitiva, disminuir el miedo como algo paralizante", sostuvo.

El origen del nombre "Ibuprofeno"

El título de la canción también tiene una explicación vinculada con la idea de buscar alivio. Abel tomó como referencia un medicamento conocido por su función analgésica para construir una metáfora alrededor del dolor y de las soluciones inmediatas.

Al explicar el concepto, señaló: "Esta droga tan popular es un paliativo, te saca el dolor, pero no trabaja el síntoma".

Para el artista, esa diferencia también puede trasladarse a determinadas situaciones de la vida cotidiana. Una solución rápida puede aliviar momentáneamente aquello que genera malestar, pero no necesariamente permite comprender cuál es el origen del problema.

Por eso, Abel remarcó: "El trabajo es de uno y no de ninguna pastilla".

La reflexión también lo llevó a hablar de aquellas cosas que pueden funcionar como una distracción frente a los propios conflictos. "Son las cosas que nos distraen de nosotros mismos", explicó.

En esa misma línea, agregó una frase que sintetiza buena parte de la mirada que atraviesa "Ibuprofeno": "El asunto no es las cosas que suceden, sino qué hace uno con esas cosas".

La música como una forma de entender lo que pasa

Para el artista, la composición no solamente representa una herramienta artística, sino también una manera de procesar diferentes experiencias y pensamientos.

Al referirse a su vínculo con la música, sostuvo: "La música es una forma lúdica de entender las cosas".

Esa mirada también explica por qué utiliza sus canciones para poner en palabras aquello que lo atraviesa. En ese sentido, el músico resumió su proceso creativo con una definición contundente: "Aprovecho las canciones para plantear todo lo que me pasa".

Así, "Ibuprofeno" se presenta como una canción que no busca cerrar todas las preguntas, sino abrirlas y permitir que el propio artista continúe reflexionando sobre ellas.

Abel Pintos y su experiencia en "Es mi sueño"

Además de hablar de su nueva canción, Abel Pintos se refirió a su participación en Es mi sueño, donde tiene la posibilidad de observar y acompañar el trabajo de otros artistas.

Sobre la experiencia de ver el resultado final del programa, expresó: "Me siento bien desde afuera cuando veo el producto final".

El cantante también explicó cuál es su intención a la hora de realizar devoluciones a los participantes y destacó que busca que sus comentarios tengan una finalidad constructiva. "Me gusta dar devoluciones para el crecimiento de los artistas, no para una crítica", aseguró.

La experiencia también le permite disfrutar de una faceta diferente de su carrera y del contacto con otros artistas. Con entusiasmo, Abel reconoció: "Me siento feliz haciéndolo, las horas se me pasan volando, los artistas son lo máximo".

Finalmente, resumió la satisfacción que le genera formar parte del proyecto: "Me pone muy contento poder hacer este programa".

"Ibuprofeno", entre los miedos, la ansiedad y las preguntas

Con "Ibuprofeno", Abel Pintos eligió hablar de una emoción tan cotidiana como compleja: el miedo. Pero en lugar de presentarlo únicamente como un obstáculo, decidió explorar su función y preguntarse qué ocurre cuando deja de ser una señal de alerta para convertirse en algo paralizante.

La canción también le permitió revisar sus propias experiencias, sus preocupaciones como padre y la ansiedad que identificó en su vida cotidiana. Todo eso terminó convirtiéndose en una composición que, según explicó, no busca ofrecer respuestas cerradas.

En ese recorrido, la música vuelve a ocupar para Abel un lugar central: una herramienta para expresar lo que siente, pero también para hacerse nuevas preguntas y continuar buscando respuestas con el paso del tiempo.

Entrevista completa Abel Pintos