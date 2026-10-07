Abel Pintos se suma a Noches Capitales 2026: cuándo y dónde comprar las entradas

Abel Pintos se suma a la programación de Noches Capitales 2026 con una fecha especial en el Hipódromo de La Plata. El artista se presentará el próximo 7 de diciembre como parte de su "Buenaventura Tour", una nueva gira que lo llevará por distintas ciudades del país.

El show será una oportunidad para conocer una propuesta diferente a la que presentó durante su gira "Abel 30 Años". En esta nueva etapa, el cantante combina sus lanzamientos más recientes con canciones de su repertorio que hacía tiempo no interpretaba en vivo.

La llegada de Abel Pintos a La Plata se suma a un año de intensa actividad para el artista, marcado por nuevas canciones, conciertos, su debut en el Teatro Gran Rex y su participación como jurado en la televisión.

Cuándo y dónde comprar las entradas para Abel Pintos

Las entradas para el show de Abel Pintos estarán disponibles desde el jueves 8 de octubre a las 12, a través de Livepass.

Además, habrá un beneficio de 12 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.

La agenda de Noches Capitales 2026

La presentación de Abel Pintos será una de las próximas fechas de la edición 2026 de Noches Capitales, ciclo que se desarrolla en el Hipódromo de La Plata y que propone una programación con artistas de distintos géneros.

La agenda continuará el 23 de octubre con La Konga. El 14 de noviembre será el turno de Babasonicos, mientras que el 21 de noviembre compartirán escenario La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati.

El 28 de noviembre, el ciclo recibirá a Un Poco de Ruido. Luego, el 4 de diciembre, llegarán La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, mientras que el 5 de diciembre será el turno de Serú Girán por Lebón y Aznar.

Después de la presentación de Abel Pintos, la programación continuará el 19 de diciembre con El Mató a un Policía Motorizado.

Un ciclo que vuelve a apostar por la música argentina

Noches Capitales se realiza desde 2024 en el Hipódromo de La Plata, un espacio que se transforma en una sala a cielo abierto para recibir propuestas de diferentes estilos.

A lo largo de sus ediciones, el ciclo contó con artistas como Los Fabulosos Cadillacs, YSY A, Miranda!, Andrés Calamaro, Wos, Cuarteto de Nos, Dillom, Ca7riel & Paco Amoroso, Guasones y Peces Raros, entre otros.

Para esta temporada, el predio ubicado sobre avenida 44 y calle 115 vuelve a recibir una programación que combina grandes nombres de la música argentina con distintas propuestas en vivo.

La edición 2026 también cuenta con estacionamiento propio, oferta gastronómica, sector VIP y diferentes activaciones que acompañan las jornadas de conciertos.